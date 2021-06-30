حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تختلف صفات الأشخاص باختلاف الأبراج الفلكية والذي يعتمد على الدلالات الفلكية من خلال حركات الكواكب، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال معاكسا وتنصحك الأفلاك بإعطاء انطباع جيد عن نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

حاول أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك نحو من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

قد تحقق اليوم تطورا أو تجد علاجا لمشكلة مالية معلقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم للتعامل بانسيابية ويمنحك القدرة على التفتح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط لمستقبلك وتحسن تنظيم نفقاتك ومراجعة حساباتك وقد تنجح في تنمية المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع داعم ويجعلك ذلك جاهزا لبدء فصل جديد من حياتك وتبدو ساحرا وجذابا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك تميل للتوتر وعليك أن تنظم أفكارك وتنتبه لحقوقك، ولا تتسرع في توقيع الأوراق.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

قد تجد أنك تميل لفرض سلطتك على الطرف الآخر فانتبه كي لا يُصاب شريك حياتك بالاختناق.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك اليوم نشاطا وتتحرك بحماس وتبدو بكامل لياقتك حتى ولو كان اليوم مشحونا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويدفعانك للتواجد مع من تحب وللقيام بنشاط ممتع تجد فيه نفسك ولا شيء يفقدك حماسك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم تمنحك الأفلاك هدوءً نفسيا وتستمتع بوقتك وتصر على القيام بواجباتك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يملأ قلبك بالمشاعر الدافئة ويدفعك لإظهار حبك نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للعصبية وللنزاع مع البعض وعليك أن تهدأ وأن تعيد الألفة لعلاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تجنب اليوم المشادات العنيفة خاصة في نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان حميد الشاعري، ويوافق تاريخ ميلاده 29 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر يدعمك ويمدك بالحماس تجاه العمل والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالزملاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لتوطيد علاقتك بمن تحب وقد تنجح في توسيع دائرة معارفك، انطلق.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك اليوم بالتشوش، يجب أن تضاعف تركيزك في عملك لتتفادى الخسائر لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، عطارد يدعم علاقتك بمن تحب ويمنحك أفكار إيجابية، فقط لا تتسرع في وعودك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تناغم القمر مع بلوتو يمدك اليوم بروح مبادرة وتبدو أكثر انفتاحا وتعبيرا عن نفسك وتحقق نتائج رائعة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك لامعا ويمدك ذلك بأدوات السعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.