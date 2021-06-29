في 8 خطوات.. اعرف كيفية استخراج شهادة التسلسل الدراسي

تمر مراحل استخراج الطالب شهادة التسلسل الدراسي، بعدة خطوات، وتختلف بين الطالب الذي يدرس في مدرسة مصرية، أو جاء من الخارج ضمن ما يعرف بالطلبة المصريين في الخارج، بأي دولة عربية أو أجنبية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إنه يتطلب من الطالب الذي يرغب في استخرج شهادة تسلسل دراسي، وكان يدرس في مدرسة مصرية، حكومية أو خاصة أو دولية، أن يتبع الخطوات التالية:

- يقدم للإدارة العامة للامتحانات ما يفيد حصوله على كل الشهادات على مدار السنوات الدراسية.

- يحصل الطالب أولًا على ما يفيد حصوله على الابتدائية من خلال شهادة يستخرجها من الإدارة التعليمية.

- يحصل الطالب من الإدارة التعليمية على ما يفيد حصوله على الإعدادية.

- لا يحتاج الطالب أن يحصل على شهادة كل سنة دراسية على حده، بل يكفيه الحصول على شهادة الابتدائية وشهادة الإعدادية، ليثبت أنه أتم مرحلة التعليم الأساسي.

- يستخرج الطالب من الإدارة التعليمية ما يفيد حصوله على شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات.

- يحق للطالب استخراج شهادة الثانوية العامة أو الدبلومات من الإدارة العامة للامتحانات.

- تتيح الإدارة العامة للامتحانات الحصول على شهادة الثانوية سريعا، بينما تستغرق في الإدارة التعليمية فترة أطول.

- عندما يتوفر لدى الطالب كل هذه الشهادات يقدمها للإدارة العامة للامتحانات ليحصل على شهادة تسلسل دراسي يقدمها للجهة المطلوبة.

للطلاب المصريين بالخارج امتحان تحديد مستوى للحصول على شهادة التسلسل الدراسي

وبالنسبة للطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون في الخارج قال المصدر، إنه يتم استخراج التسلسل الدراسي من خلال الخطوات التالية:

- يذهب الطالب أولا إلى إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ليتقدم بطلب للحصول على شهادة تسلسل دراسي.

- إذا كانت المناهج التي درسها الطالب في الدولة العربية أو الأجنبية تعادل المناهج المصرية، ولديه شهادات نجاحه في هذه الدولة، فإنه يحصل على شهادة تسلسل دراسي بسهولة.

- إذا لم تكن المناهج التي درسها الطالب لا تعادل المناهج المصرية، مثل المناهج الباكستانية التي يدرسها الطالب المصري خلال إقامته في الكويت، فإنه يدخل امتحان تحديد مستوى، وبعدها يحصل على شهادة التسلسل الدراسي.