صلاة قداس خاص لطلبة الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات بإسنا

ترأس نيافة الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، قداساً خاصاً لطلبة وطالبات الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا.

شارك في الصلاة آباء كهنة الإيبارشية، القمص بولا نصري، والقس متاؤس القمص زخاري، والقس حزقيال عبد النور، والقس هارون صموئيل، والقس بولس حكيم، والقس فيلوباتير سيفين، والقس إبراهيم عبادي، تلى ذلك كلمات تشجيعية للطلبة والطالبات، ونصائح متعددة لهم، حول استثمار الوقت، والاستعداد للامتحان، والثقة بالله والنفس.

وقال القس هارون صموئيل، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بإسنا، إن الكنيسة أقامت القداس بحضور طلبة الثانوية العامة مع أسرهم، وتضرعنا إلى الله أن ينجح طريقه،م ويفتح أذهان الحاضرين والغائبين، وكل طالب مصري، ويكلل تعبهم وتعب أسرهم بالنجاح.

وأضاف القس هارون أن الكنيسة تحرص على إقامة هذا القداس من كل عام قبل بدء الامتحانات، وتواصل الكنيسة إقامة القداسات خلال تلك الفترة للدعاء للطلبة والطالبات، لكى يباركهم الله ويطمئن قلوبهم.

ومن جانبها، استكملت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حملاتها لتطعيم معلمي المرحلة الثانوية العامة بلقاحات فيروس كورونا، حيث شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، يرافقة الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الشئون الصحية، حملة تطعيم معلمي المرحلة الثانوية بمدرسة الاقصر الثانوية العسكرية كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الدولة لتطعيم المعلمين، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد.