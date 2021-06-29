العناني: استراتيجية جديدة للترويج للسياحة بعد كورونا خلال شهرين

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، عن إعداد استراتيجية جديدة للترويج للسياحة في مصر بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية خلال شهرين.

وقال وزير السياحة والآثار إنه جرى في نهاية عام 2020 الاتفاق على وجود استراتيجية عبر اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهذه الاستراتجية تكمن في وجود حملة إعلانية يعدها طرف من الأطراف، ثم التعاقد مع شركة أخرى لتنفيذها، وقام تحالف كندي إنجليزي لإعداد دراسة حول ذلك، وقام بتسليمها مساء السبت، وتشمل الدراسة 700 صفحة ومكونة من 7 أجزاء، وتضم نحو 12 سوقاً مصدراً للسياحة، ونحو 10 دول منافسة في المقاصد السياحية.

وأوضح «العناني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن الاستراتيجية التي وضعها التحالف الإنجليزي الكندي، تستند إلى استبيان بين نحو 12 ألف سائح، جاءوا إلى مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أو كانوا يعتزمون القدوم إلى مصر خلال السنوات الثلاث سنوات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على السياحة بعد جائحة كورونا، والرسائل ما بعد كورونا، متوقعاً أن تنتهي الاستراتيجية بشكلها النهائي خلال شهر أو شهرين، يعقبها مرحلة التعاقد مع شركة أخرى، منوط بها تنفيذ الاستراتيجية.

وأوضح وزير السياحة والأثار أن الدراسة استفسرت عن رأي السائحين، وتم إجراء أكثر من 50 حواراً مع خبراء ومسؤولين وكبار المستثمرين في مجال السياحة، للتعرف على ملامح الاستراتيجية تنشيط وترويج السياحة في مصر، موضحاً أنه من ملامح الاستراتيجية إصدار صورة عن مصر، تؤكد أنه تم السيطرة على جائحة كورونا في مصر، وأن المنتجعات السياحية آمنة، والتركيز على إنجازات كثيرة في مصر، والتأكيد على أن مصر دولة بها نشاط، وكذلك التأكيد على أن مصر ليست آثار فقط، ولكن بها أنشطة مختلفة ومتنوعة.

وأردف أنه تم استئناف السياحة الخارجية في أول يوليو في 2020، وانتظم عدد السائحين الذين يزورون مصر عند 300 ألف سائح كل شهر، على مدار 6 أشهر حتى مارس الماضي، ومن مارس الماضي وحتى الآن، أصبح لدينا 500 ألف سائح شهرياً، موضحًا أن أعداد السائحين في مصر جيدة، ومنحنى النشاط السياحي في مصر لم ينخفض، وأن مصر تطبق الإجراءات الاحترازية بشكل كبير، ونشهد تزايداً في أعداد السائحين من مختلف أنحاء العالم، كما أن مصر جاهزة لاستقبال أعداد أكبر من السائحين، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والسيطرة على جائحة كورونا.