اليوم طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الأدب والنصوص

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية «القسم العلمي»، اليوم الأربعاء، امتحان مادة النصوص والأدب، وفقا لجدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، ومن المقرر أن تفتح لجنة الامتحان أبوابها في الساعة التاسعة صباحا على أن تغلق في الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، هذا العام، وبلغ 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

الإجراءات الاحترازية

وأكد القطاع، أنَّ امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، تجرى وفقًا لضوابط قطاع المعاهد، التي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال امتحانات الثانوية الأزهرية 2021.

وأكّد القطاع أنَّه تمّ تطعيم كل العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، استعدادًا لإجراء امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، تخصيص رقمي «واتساب» للتواصل مع المسؤولين، وهما رقم (01002077995) مكتب وكيل الأزهر، ورقم (01223343001) مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تتلقى هذه الأرقام الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

وأكّدت الغرفة أنَّه يجب على مقدم الشكوى، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن ينتهي المارثون في الأول من اغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، وذلك منعا للتكدس تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.