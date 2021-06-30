وفاة 53 شخصا بسبب الموجة الحارة في مقاطعة أمريكية

أظهرت بيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا، بولاية أريزونا الأمريكية، أن السلطات المحلية، تحقق خلال الفترة الحالية في 53 حالة وفاة يشتبه في أنها نجمت عن موجة حر خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت درجات الحرارة في تلك الفترة ارتفاعًا قياسيًا في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، ما هدد بتعطيل شبكات الكهرباء، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وكانت البيانات على الموقع الإلكتروني لمقاطعة ماريكوبا، أظهرت قفزة في عدد الوفيات، التي يجرى التحقيق بشأنها، مع تسجيل مدينتي بورتلاند وسالم في ولاية أوريجون، وسياتل في واشنطن، ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في درجة الحرارة، يوم الإثنين الماضي، بعد التعرض لموجة حر في المناطق الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي.

وبدأت السلطات المحلية، التحقيق في إجمالي 73 حالة وفاة خلال الأسبوع المنتهي في 19 يونيو، بالمقارنة مع 20 حالة وفاة بنهاية الأسبوع السابق له، وكان تم التأكد من ثلاث وفيات مرتبطة بموجة الحر في المقاطعة التي يقطنها أكثر من 4.5 مليون شخص، حتى 19 يونيو.

وكانت صحيفة «أريزونا ديلي ستار» نقلت عن أربعة علماء في المناخ، ترجيحهم أن يكون تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، السبب في موجة الحر، التي جاءت عقب سنوات من الجفاف.

يذكر أن عددا من العواصم حول العالم، تشهد اليوم 30 يونيو، ارتفاعًا كبيرا في درجات الحرارة، وتأتِ مدن عربية، ضمن أكثر ثلاث مدن ارتفاعًا في درجة الحرارة اليوم الأربعاء، وفي مقدمة تلك المدن مدينة «لوفي لوفي» بدولة ساموا الغربية، مسجلة 53 درجة مئوية، فيما جاء في المركز الثاني مدينة «الجهراء» بدولة الكويت مسجلة 51 درجة مئوية، فيما جاء في المركز الثالث مدينة «القيصومة» بالمملكة العربية السعودية بتسجيل 50 درجة مئوية، وتراوحت درجات الحرارة حتى المركز الخامس عشرة بدءًا من 50 إلى 49 درجة مئوية في عدد من المدن بالكويت والعراق.