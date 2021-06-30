غدا.. صرف زيادة معاشات يوليو 2021 بنسبة 13%: تبدأ من 130 جنيه

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بتحويل جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد، استعدادا لصرف معاشات يوليو 2021، غدا الخميس، الموافق 1 يوليو2021، بزيادة 13%، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنحو 10 ملايين و500 ألف مستفيد.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

وأكد مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لـ«الوطن» أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، مشيرا إلى أن من يحمل بطاقات الصراف الآلي، يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلي، أو من خلال مكاتب البريد في حالة تحويل معاشه على هيئة البريد، نافيا ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة.

ولفت إلى أنه سيتم زيادة المعاشات تزامنا مع صرف معاشات شهر يوليو 2021 بنسبة 13% من إجمالي المعاش، مشيرا إلى أن أقصى زيادة ستقدر بـ1053 جنيها لمن تبلغ معاشاتهم 8100 جنيه، حيث ستكون الزيادة بنسبة 130 جنيها لكل ألف جنيه، وتتمثل قيمة الزيادة كالتالي:

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة»، مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، صرف معاشات يوليو 2021، من ماكينات الصراف الآلي، التي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى التنسيق مع الهيئة القومية للبريد، لمنع أى تكدس وتزاحم على مكاتب البريد، وأن تكون عملية الصرف لجميع أصحاب المعاشات مؤمنة ومطبق فيها كل الإجراءات الاحترازية.