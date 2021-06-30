للمره الـ5.. تجديد «شهادة الأيزو» للمعمل المركزي لمياه الشرب بالشرقية

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تجديد شهادة الاعتماد الأيزو 17025 للمره الخامسة على التوالى للمعمل المركزي لمياه الشرب بالشرقية، بعد اجتيازه لإجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا للمعايير القياسية والدولية.

المركزي يضم أربعة معامل

وقال المهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن المعمل المركزي يضم أربعة معامل: «المعمل الغير عضوى والحاصل على 14 تجربة - المعمل العضوى الحاصل على 13 تجربة - معمل الميكروبيولوجي والحاصل على 5 تجارب -معمل البيولوجي والحاصل على 4 تجارب».

توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة

وأكد المهندس عبد الشافي، أن الشركه تولي اهتماماً كبيراً لقطاع المعامل وذلك من خلال توفير كافة سبل الدعم لتطوير منظومة الجودة، في إطار سعي الشركة للتميز وخدمة الدولة والمواطن من اجل تقديم كوب ماء نظيف وخدمة صرف صحي آمنة.

المعمل منح شهادة التجديد من قبل هيئة الايجاك الدوليه

وأشار إلي أن المعمل منح شهادة التجديد من قبل هيئة الايجاك الدولية والتي اجتازها بإمتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

وكان فى استقبال لجنة المجلس الوطنى للاعتماد، دكتور منى مختار، رئيس قطاع المعامل والجودة ودكتور محمد صبرى، مدير عام المعمل المركزى بشركة مياه الشرقية.

وأشادت اللجنة بأداء وكفاءة المعامل المركزية لمياه الشرب بالشركة والمستوى المتقدم لمنظومة الجودة والتقنيات الحديثه والدقه العالية لتحاليل مياه الشرب، وكذلك أداء الكيميائيين والفنيين القائمين على العمل.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتكون من ديوان عام الشركة بالإضافة إلى 16 فرع «مدينه الزقازيق – مركز الزقازيق – أبو كبير – أبو حماد – ههيا – كفر صقر – فاقوس – الابراهيمية – الحسينية – منيا القمح – أولاد صقر – بلبيس – مشتول السوق – الصالحية الجديدة – منشاة أبو عمر – صان الحجر – ديرب نجم».