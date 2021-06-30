6 أفلام جديدة في السينمات هذا الأسبوع.. إليك التفاصيل

يهتم عشاق السينما بمتابعة الأفلام الجديدة كل أسبوع، وتعرض السينمات المصرية 6 أفلام جديدة هذا الأسبوع ما بين الرعب والخيال العلمي والتشويق والأنيميشن، تستعرض «الوطن» تفاصيلها استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، وذلك على النحو التالي:

The Power

تدور أحداث الفيلم حول ممرضة تُجبر على العمل في دورية الليل في مستشفى منكوب، ومع انقطاع الكهرباء وإضراب عمال المناجم، يظهر كيان مخيف يهددها ويهدد كل من حولها.

أبطال الفيلم مارك سميث، مارلي شيشام، روز ويليامز، ديفين هنري، إيمي بث هايز، بول أنتوني-باربر، والمخرج كورينا فيث.

The Forever Purge

تدور أحداث الفيلم حول استمرارا للأجزاء الأربعة التي ينتهي فيها طقس التطهير المباح فيه جرائم القتل على مدار ليلة واحدة، حيث يقرر مجموعة من المجرمين الاستمرار حتى بعد انتهاء الوقت المسموح فيه بممارسة التطهير.

أبطال الفيلم جوش لوكاس، ليفين رامبين، كاسيدي فريمان، ويل باتون، أنا دي لا ريجويرا، فيرونيكا فالكون، والمخرج ايفيراردو جوت.

The Ice Road

تدور أحداث الفيلم بعد انهيار منجم ألماس بعيد في مناطق كندا الشمالية، يتولى سائق جليدي مهمة إنقاذ حياة عمال المناجم المحاصرين فوق محيط متجمد على الرغم من ذوبان الجليد والتهديدات الأخرى غير المتوقعة.

أبطال الفيلم ليام نيسون، لورانس فيشبورن، هولت ماكالاني، بنجامين وكر، مات مكوي، والمخرج جوناثان هانسليه.

Flashback

تدور أحداث الفيلم حول فريد الذي يسافر في رحلة عبر الزمان والمكان بعد مقابلة بالصدفة مع صديق قديم في فترة الشباب، ليغوص في ماضيه البعيد وحياته التي عاشها، فما الذي يكتشفه في هذه الرحلة؟

أبطال الفيلم ديلان اوبراين، مايكا مونرو، كير جيلكريست، هانا جروس، إيموري كوهين، أماندا برو، والمخرج كريستوفر ماكبريد.

Werewolves Within

تدور أحداث الفيلم حول مدينة تتعرض للهجوم من مجموعة من المستذئبين، وتنتشر الفوضى حينما يصعب على سكان المدينة معرفة المسالمين من المستذئبين.

أبطال الفيلم ميلانا فاينتروب، شايان جاكسون، ميكاليا واتكسن، سام ريتشاردسون، جلين فليشلر، هارفي جيلن، والمخرج جوش روبن.

The Boss Baby: Family Business

في الجزء الثاني للفيلم، يكبر اﻷخوان، وتتفرق مساراتهما عن بعضهما البعض، ولكن يأتي طفل جديد كي يجمع اﻷخوين معًا من جديد في عمل جديد.

أبطال الفيلم إيمي سيداريس، جيمس مارسدن، ليزا كودرو، أليك بالدوين، جيمي كيميل، ستيف بوشيمي، ومخرج توم ماكجراث.