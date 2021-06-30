تحرير 2229 محضرا في حملات رقابية على الأسواق بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تخطو خطى سريعة وثابته نحو تنفيذ أهداف الخطة الإستراتيجية لمكافحة الفساد في جميع القطاعات وتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمراكز العلاجية لضبط المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وأوضح المحافظ في تصريح صحفي، اليوم، أنه منذ بداية عمل الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية خلال الفترة من أبريل 2020 حتى اليوم.. تم التنسيق بين الجهات المعنية لتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق للحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بالتنسيق بين مديرية التموين و مباحث التموين ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي وهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار إلى أن تلك الجهود أسفرت عن تنفيذ 225 حملة موسعة بالإشتراك مع الجهات المعنية لضبط الأسواق و تحرير 2229 محضراً ضد التجار المخالفين وبحث 6238 شكوى من المواطنين ضد التجار المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ولإحكام الرقابة في مجال الأدوية ومستحضرات التجميل أسفرت الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن الأدوية عن ضبط 7450 صنف دواء منتهي الصلاحية ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله في الأسواق، بالإضافة إلى تحرير 50 محضراً لإدارة صيدلية بدون ترخيص وعدم وجود مدير مسئول بالصيدليه، كما تم ضبط 300 ألف نوع من المستلزمات الطبيه و 12 طنا كحول مجهول المصدر.

في مجال الرقابة علي المواد الغذائية تمكنت الحملات الرقابية من ضبط 4 آلاف طن مواد غذائية متنوعه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 200 طن دواجن و900 طن لحوم مجهوله المصدر وطن أسماك مملحه غير صالحه للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مواد غير غذائية منها 30 طن اسمنت و50 شيكاره كربونات كالسيوم و9 أطنان أعلاف حيوانية واسمدة زراعية جميعهم سلع مجهوله المصدر.

وفي مجال الرقابة علي المخابز، تمكنت الحملات من تحرير 150 محضراً ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتم التحفظ علي 1000 شيكاره دقيق بلدي مدعم قبل تهريبهم وبيعهم في السوق السوداء.

وخلال الحملات اليومية علي الأسواق والأنشطة التجارية، تم تحرير 500 محضر ضد التجار المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير200 محضر لبيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي و12 محضراً للإعلان عن أسعار وهمية خلال فتره الأوكازيون كما تم تحرير 190 محضراً لعدم إتباع الإشتراطات الصحية والسلامه في المنشآت وتحرير300 محضر لعدم وجود جود شهادات صحية للعاملين.

و لإحكام الرقابة على المراكز التعليميه تمكنت الحملات من غلق وتشميع 76 مركزا وسنترا للدروس الخصوصية لمزاولة النشاط بدون ترخيص وعدم إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا داخل المراكز وتم توقيع الغرامة المالية المقررة على أصحابها.

كما تم تحرير 15 محضراً ضد أصحاب مكتبات لتصوير وبيع مذكرات للطلاب بدون ترخيص من الجهات الحكومية.. كما تم فحص الموقف الضريبي لعدد 30 مركزا تعليميا وفتح ملفات ضريبية لهم بمعرفه مسؤولي الحمله الرقابية.