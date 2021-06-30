افضل اماكن للخروج في الإسكندرية 2021.. تعرف عليها

يبحث المصطافون عن أفضل أماكن الخروج في الإسكندرية 2021، بالتزامن مع الموجه الحارة وفصل الصيف وقضاء الإجازة في المدينة الساحلية حيث الجلوس على الكورنيش ومشاهدة الغروب والشروق، إضافة إلى الاستحمام في البحر والتنزه بين الحدائق والمنتزهات، وشراء الملابس من المولات التجارية والجلوس على المقاهي المجاورة للبحر .

أفضل أماكن للخروج في اسكندرية 2021

يعد كورنيش الإسكندرية من أفضل وأهم أماكن التنزه في الإسكندرية، حيث يحرص المصطافون وأهالى المدينة على الجلوس بالكورنيش بداية من المنتزه وصولاً إلى بحري والتقاط الصور التذكارية والجلوس بين الصخور والاستمتاع بنسيم البحر إضافة إلى مشاهدة الغروب.

وتمتع الإسكندرية بغروب مميز ورائع في فصلي الصيف والشتاء، حيث ظهور الشمس بمنظر رائع وخلاب يسعي المواطنون إلى مشاهدته والتنزه على الكورنيش.

كافيهات كورنيش الإسكندرية

يحرص الكثير من المصطافين وأهالى المدينة الساحلية على التنزه بالجلوس في كافيهات كورنيش الإسكندرية الواقعة أمام الكورنيش والتي تحاول جذب الزوار من خلال وضع الارجوحة أمام البحر أو الكراسي أمام البحر وبين الصخور من أجل الاستمتاع بنسيم البحر بالتزامن مع الموجه الحارة التي تشهدها الإسكندرية والطقس.

كما تتواجد الكثير من الكافيهات في الجهة المقابلة للكورنيش حيث يحرص البعض على الابتعاد عن التزاحم والاستمتاع بالطقس بالجلوس في الكافيه أمام البحر.

شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية، ليست فقط أماكن للاستحمام فهي إيضاً مكان للخروج والفسح في المدينة الساحلية خاصة في المساء، حيث يحرص عدد من المصاطفين على التنزه في البحر ليلاً من خلال الجلوس على الرمال والتنزه بمياه البحر .

حدائق الإسكندرية

كما تعد حدائق الإسكندرية أماكن للخروج حيث حديقة المعمورة والمنتزه وحديقة الحيوان وعدد من الحدائق والمنتزهات الموجودة في المدينة في الميادين العامة والتي يتواجد فيها المواطنين لشم النسيم والهواء.

شوارع الإسكندرية

ويحرص عدد من المصطافين على التنزه بالسير في شوارع المدينة الساحلية حيث المشي في شارع 45 والعصافرة وشارع خالد بن الوليد ومنطقة محطة الرمل ومنطقة المنشية .

بحري في الإسكندرية

وتعد منطقة بحري من أفضل أماكن التنزه في الإسكندرية، حيث الجلوس على البحر ومشاهدة مناظر خلابة إضافة إلى زيارة قلعة قايتباي وركوب الدراجات للأطفال والتنزه وشراء الهدايا والإكسورات البحرية والأسماك وتناول المثلجات من أشهر بائعي المدينة الساحلية.