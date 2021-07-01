حظك اليوم الخميس 1-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل جديد في عالم الأبراج، ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يجعلك اليوم تتألق قدرة على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الراحلة أمينة رزق، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر.. من المهم اليوم أن تنظم جهودك وأولوياتك، ولا تهمل أي عارض صحي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس مما يجعلك مشوش العاطفة، واليوم تميل للانعزال قليلا، وعليك ألا تعلن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

عطارد في برجك يشحذ موهبتك الابتكارية والأجواء سانحة للإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يمدك اليوم بالقدرة على العطاء، وتعرف كيف تلفت إليك الانتباه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء قصي خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض، عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وقد تسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك وقتا مناسبا للانطلاق مع الأصحاب، وإضفاء جو من الانسجام على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتمهل وتنتبه لحقوقك.. فاليوم غير مناسب لتوقيع أي عقود أو أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تكون صادقا مع نفسك في تحديد أخطائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يساعدك اليوم أن تحافظ على حماسك وطاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، الشمس بمنزل الحظ تمنحك مشاعر مشتعلة وأفكار براقة، وتعدك بأوقات سعيدة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مكسيم خليل، ويوافق تاريخ ميلاده 7 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك قوة ونشاطا، ويدفعك للعمل بحماس، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يساعدك على إصلاح علاقاتك، ويمدك ذلك بطاقة عاطفية أخاذة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

قد تبدو سيئ المزاج ومن السهل استفزازك.. ابتعد اليوم عن التعنت والعناد، وتجنّب التحديات مع الحفاظ على اليقظة لتحمي حقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحمي حياتك الخاصة من التدخل، وتجنّب الصدام مع الأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش؛ يساعدك القمر اليوم على إصلاح علاقاتك فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني ومن المحتمل أن تقوم اليوم بأعمال مهمة، فقط راجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس في منزل الحب تدعمك وتمنحك طاقةً إيجابية، وتُظهر ودّا في التعامل وتكون قدوة للكثيرين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.