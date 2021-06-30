جمعة: إصدارات مميزة بمعرض الكتاب لمواجهة التطرف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في هذا التوقيت، يعد مؤشرًا لعناية الدولة بالثقافة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم ببناء الإنسان والعمران معًا.

وجاء تصريحات الوزير، خلال افتتاح الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، معرض الكتاب الدولي في دورته الثانية والخمسين.

إصدارات لمواجهة التطرف بمعرض الكتاب

وأشار «جمعة» إلى أن جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالمعرض، يقدم هذا العام باقة شديدة التميز في مواجهة التطرف، حيث بلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديدة المعروضة خلال العام الحالي 2020/ 2021م، 17 إصدارًا جديدًا، في حين بلغت الإصدارات المترجمة، 7 إصدارات جديدة مترجمة إلى 12 لغة أجنبية مختلفة، فضلا عن مئات العناوين المتنوعة فكريا وثقافيا ولا سيما ما يتصل بنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبأسعار لا تُنَافَس وتخفيضات كبيرة، وذلك بجناح المجلس بصالة (4) (B34).

وافتتح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي يحمل شعار «في القراءة حياة»، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى 15 يوليو المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بحضور وزراء الثقافة والتعليم العالي والأوقاف والهجرة والطيران المدني.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، عدا يوم الجمعة تكون المواعيد من الواحدة ظهرًا وحتى العاشرة مساءً، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 100 ألف زائر في اليوم الواحد.

جدير بالذمر تعد هذه المرة الأولى التي يقام فيها معرض الكتاب في فصل الصيف، وذلك بعد تأجيله عن وقته المعتاد في يناير من كل عام بسبب ذروة فيروس كورونا التي عاشتها مصر في شتاء 2021.