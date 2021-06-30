أول 300 ألف جرعة من سينو إيجيبت.. شرط وحيد لطرح اللقاح بمراكز التطعيم

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل ما يتعلق بالشحنة الإنتاجية الأولى للقاح المصرى الصيني المعروف بـ"سينو إيجيبت" الذي خرجت شحنته الأولي من مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات أمس بمدينة السادس من أكتوبر بحسب إعلان وزيرة الصحة اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، إن الشحنة تزيد عن 300 ألف وربما تصل لـ320 ألف عبوة، جرى إنتاجها وإرسال عيناتها لهيئة الدواء المصرية، لفحصها والتأكد من سلامتها، في خطوة مماثلة لكل اللقاحات التى استوردتها مصر، والتي كان يتم إرسال عيناتها للهيئة للتأكد من سلامتها، لكن هناك فارق جوهري هنا.

شرط واحد لطرح "سينو إيجيبت" في مراكز التطعيم

وتابع: الفارق إن الموافقة التى ستخرج من هيئة الدواء على لقاح سينو إيجبت سيكون موافقة تصنيع، بعكس موافقات اللقاحات القادمة من الخارج، كانت تحصل على موافقة الاستخدام الطارئ، مشيرا إلى أنه بمجرد الحصول على موافقة تصنيع سيجرى تصنيع الجرعات الرسمية وطرحها في مراكز التطعيمـ لتكون آمنة ومتاحة للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت إنه تم توقيع اتفاق مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع 40 مليون جرعة سنويا، بشكل مبدئي قبل أن يوافقوا على زيادة ذلك الرقم خلال الـ6 شهور القادمين ليصل لـ 80 مليون جرعة سنويا، في استهداف الحكومة لتطعيم 40% من المواطنين بحلول نهاية عام 2021.

فيما أعلنت الوزارة، أن أدوية الضمور العضلي غالية لكن الإرادة السياسية جعلت التفاوض منطقي ومقبول، موضحة أنه يتم تنفيذ آلية مستدامة لضمان توفير العلاج بسعر مناسب، مؤكدة فتح حساب في صندوق تحيا مصر لعلاج هذه الحالات، كما ألمحت لإمكانية مشاركة 4 شركات محلية في إنتاج هذا النوع من الأدوية.