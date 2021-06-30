يوم القصاص.. تفاصيل تورط 16 إرهابي في تفجير أتوبيس شرطة بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، في جلتها المنعقدة أمس، بإحالة أوراق 16متهما منتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، ليتزامن الحكم على منفذي الحادث الإرهابي الغاشم في حق ضباط وأمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، بعد استهداف حافلتهم بعبوة ناسفة أدت إلى استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين، مع احتفالات المصريين بيوم الخلاص من حُكم الإخوان الذي أفسد في الأرض، وحاول فرض سيطرته على مقدرات الشعب لاغتصابها لصالح التنظيم الإرهابي.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بعدما أقدم المتهمون على استهداف أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، يستقلون أتوبيس من مدينة دمنهور إلى مدينة رشيد حيث مقر عملهم، ونالت يد الغدر من أرواح 3 أمناء شرطة، فيما أصابت 39 آخرين.

جهود الأمن للقبض على مرتكبي الحادث الإرهابي

عقب تكثيف البحث والتحري، تمكن ضباط المباحث الجنائية بالبحيرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، من ضبط عدد من قيادات تنظيم الإخوان، في واقعة تفجير أتوبيس شرطة كان يسير على طريق «رشيد- دمنهور»، بعد تفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب حافة ترعة الرشيدية، على بُعد بضعة أمتار من مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف، بنطاق قرية محلة الأمير في دائرة مركز رشيد.

أسماء شهداء الحادث الإرهابي

وذكرت المصادر الأمنية آنذاك، أنه أثناء سير الأتوبيس رقم 2757/ ب12 التابع لمديرية أمن البحيرة، الخاص بنقل أفراد الشرطة خط «رشيد- دمنهور»، جرى تفجير عبوة ناسفة بجواره، ما أسفر عن استشهاد 3 أمناء شرطة، هم: «مجاهد إبراهيم عبد السلام العجمي، سامي علي إبراهيم الغرباوي، جمعة على عبدالمنعم الغروبي»، جميعهم من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 آخرين بكسور وشظايا متفرقة بالجسم، وتهشم الجانب الأيمن وزجاج الأتوبيس بالكامل.

القصاص العادل

وقضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، في محافظة البحيرة، أمس الثلاثاء، إحالة أوراق 16 متهماً من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم مسؤول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.