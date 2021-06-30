جرار زراعي يودي بحياة طفلين شقيقين ويصيب ابن عمهما بالدقهلية

لقي طفلان شقيقان مصرعهما وأصيب نجل عمهما، اليوم، أثناء اللهو امام منزلهم بقرية «26 أبو ماضي»، التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، إثر قيام أحدهم بالعبث في «فرملة» جرار زراعي ملك والده مما أدي الي تحرك الجرار الذي دهسه أسفل عجلاته وتسبب في وفاته، وأصطدم الجرار بشقيقه ونجل عمه.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة الستامونی من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصاب بقرية 26 أبو ماضي، دائرة مركز الستاموني.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال المدعو «أنور صبري صديق»، 47 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقه المدعو «فارس عوض صبري صديق»، 10 سنوات، أعلي جرار زراعي بدون لوحات معدنية، ملك والده، قام الطفل المذكور بالعبث بفرملة الجرار الزراعي مما أدي الي تحركة وسقوط الطفل أسفل عجلاته ووفاته في الحال.

وأصطدم الجرار بكلا من شقيقه «محمد صبري عوض»، 8 سنوات، تلميذ ، ونجل عمهما «کریم صديق صبري صديق»، 6 سنوات، ما أدي الي وفاة الثاني وإصابة الثالث بكسر في عظام الجمجمة، تم نقل المتوفيين إلي منزل أهليتهما ونقل المصاب إلي مستشفي الدولي بالمنصورة.

تقرير مفتش الصحة ..لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة

بسؤال شاهد الواقعة المدعو «عبد الهادي الشربيني عوض جمعة»، 32 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون، قيما ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب وفاة الطفلين كسر بقاع الجمجمة وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2009 إدارى مركز الستاموني ، وجاري العرض على النيابة العامة .