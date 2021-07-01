حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز برج العذراء بالقدرة العالية على تحمل التعب والإرهاق والضغوط في العمل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الأصدقاء تمنحك إشراقة وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة سلمى حايك، من مواليد 2 سبتمبر.