أبرزها الإنتاج السينمائي.. 5 أنشطة لتشجيع التعاون الفني بين مصر وصربيا

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقاقة والإعلام الصربي، على هامش مشاركتها في افتتاح فعاليات الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين البلدين.

تعاون في مجال الفن والترجمة

تناول اللقاء مناقشة واستعراض آليات تنظيم مجموعة من الفعاليات الإبداعية المتنوعة بين البلدين، ومشاركة الفرق الفنية الصربية في المهرجانات الفنية، التي تنظمها وزارة الثقافة، إلى جانب وضع خطة للتعاون في مجال الترجمة والنشر لكبار الأدباء من الجانبين؛ لعرض التجارب الثقافية والفنية في كلا المجتمعين، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراء أكاديمية الفنون المصرية لتدريب فنانين من صربيا.

الثقافة والفنون وسيلة للتقارب بين الشعوب

من جانبها، قالت «عبد الدايم» إن مشاركة صربيا في الدورة 25 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تجسيدا للتعاون الثقافي بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث كانت مصر ضيف شرف معرض بلجراد للمرة الأولى، مشيرة إلى أن الثقافة والفنون وسيلة للتقارب والتعارف بين شعوب العالم وجسرا لتبادل الرؤى والإبداعات المتنوعة.

زيادة أعداد العازفين وعارضي البالبة

وأكدت الوزيرة، أهمية تكثيف التبادل الثقافي والفني بين البلدين، الفترة المقبلة من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المتنوعة، وزيادة أعداد العازفين وعارضي البالية من صربيا في مصر لتبادل الخبرات في هذا المجال.

من جانبها، أكدت «جويكوفيتش» ثراء الثقافة والحضارة المصرية، مشيدة بالدور الرائد والمميز الذي تلعبه وزارة الثقافة المصرية فى تفعيل آليات التواصل الإبداعي وإحداث حالة متميزة من الحراك الفكرى والفنى بين مصر ومختلف بلاد العالم.

إنتاج سينمائي مشترك

وأبدت سعادتها بإقامة أنشطة تبادلية تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين المصري والصربي والمشاركة في المهرجانات الفنية في مصر، إضافة إلى التعاون بين صناع السينما في البلدين لإنتاج عروض سينمائية مميزة، إلى جانب تقديم الثقافة والفنون المصرية إلى الجمهور الأوروبي؛ لتشجيعهم على زيارة مصر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية والمهرجانات الدولية ومعارض الفنون التشكيلية الدولية.