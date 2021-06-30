البورصة تتزين بالأخضر ورأس المال السوقي يربح أكثر من 6 مليارات جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وآخر جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء لتسجل ارتفاع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي فوق مستويات 10250 نقطة، مع عمليات شراء عربية.

وأغلق المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع عند مستوى 10256.62 نقطة، بمكاسب 1.32% نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.67%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2323.01 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.45%، لينهي التعاملات عند مستوى 3278.77 نقطة.

وارتفع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.31%، مغلقا الجلسة عند 2155.47 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات فقد بلغت قيم التداولات 2.54 مليار جنيه، من خلال التداول على 359.18 مليون سهم، من خلال تنفيذ 43.627 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 196 سهما، حيث ارتفع 131 سهما، فيما انخفض 36 آخرين، بينما استقر 29 سهما دون تغيير.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية «فوديكو» الارتفاعات بنسبة 9.98% ليبلغ مستوى 35.26 جنيه، تلاه سهم «العامة للصوامع والتخزين» بنسبة 9.95% عند سعر 52.8 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «أسمنت سيناء» مرتفعا بنحو 9.93%، بالغا مستوى 6.2 جنيه.

وجاء سهم «الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.85% ليتراجع عند سعر 0.540 جنيه، تلاه سهم «رواد السياحة - رواد» بنسبة 7.98% عند مستوى 36.42 جنيه، وحل ثالثا سهم «العربية لاستصلاح الاراضي» بنسبة 5.5% متراجعا عند مستوى 33.59 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيه بصافي 54.22 مليون جنيه للمصريين و93.15 مليار جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 136.28 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 667.3 مليار جنيه بمكاسب 6.64 مليار جنيه.

وقررت البورصة إيقاف التداول على سهم شركة «أسمنت سيناء» خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز السهم الحد الأقصى المسموح به عند 5% ارتفاع.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم، أن يكون غدًا الخميس، إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021.