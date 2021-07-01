بدء التقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمدارس الأسبوع المقبل

يبدأ الأسبوع المقبل التقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في المدارس، بعد انتهاء التقديمات إلكترونيا، بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشددة على جميع أولياء الأمور ضرورة استفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديمات، سواء من حيث الصور الشخصية أو شهادة الميلاد أو صور البطاقة الشخصية لولي الأمر.

«التعليم»: تطعيم جميع المعلمين بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على جميع المدارس ضرورة التقديم في استلام الملفات من الطلاب، مرفقة بصورة من التقديم الإلكتروني على موقعها، لافتة إلى أنه سيطعم جميع المعلمين مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيجرى تطوير جميع المقررات الدراسية للطلاب، مؤكدة أن المناهج الدراسية الجديدة وضعت بعناية ودقة شديدة، لافته إلى أن عمليات التطوير تشمل إضافة مقررات جديدة في العملية التعليمية، لتنمية الوعي السياحي والوعي الأثري.

«تعليم الجيزة»: التحويلات المدرسية تنفذ إلكترونيا لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات

من جابنها، شددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة على ضرورة تسجيل بيانات الطالب بطريقة صحيحة، وإدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، لافتة إلى أنه ستعلن نتيجة التحويلات اعبتارا من أول سبتمبر المقبل، مؤكدة أن اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته، وفي حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع، وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وأضافت المديرية، أن التحويلات المدرسية تنفذ إلكترونيا، من خلال هذا الرابط، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، موضحة أن المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسى، مؤكدة أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.