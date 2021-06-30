« عين شمس»: بدء الدراسة بكلية الطب البيطري الجديدة العام المقبل (صور)

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم، المقر الإدارى لكلية الطب البيطري الجديدة التي ستبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2021/2022 بحرم كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بحضور كل من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، والدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور نبيل المدني وكيل كلية الزراعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة وعددا من السادة أعضاء هيئة التدريس.

واجتمع«المتيني» بأعضاء هيئة التدريس الموكل إليهم وضع خطة وهيكل كلية الطب البيطري وهم الدكتور احمد خفاجي رئيس قسم البكتيريا والمناعة والفطريات السابق بجامعة قناة السويس والمشرف العام على كلية الطب البيطري، و الدكتور خالد صلاح الدين محمد المشرف علي قسم الحيوان والأمراض المعدية، و الدكتور حمزة محمد ابراهيم المشرف علي قسم البكتيريا والمناعة، الدكتور سعيد كمال ابو الغيط مدير وحدة القياس والتقويم الإلكتروني، مثمنًا الدور الذي يقومون به واستمع لمقتراحاتهم بهذا الصدد.

و تضمنت الزيارة تفقُد المبني الإداري المخصص لكلية الطب البيطري ومعمل التشريح الجديد، كما تفقد الحضور بعض المعامل المنشأة حديثا للطلاب مثل معمل البايولوجي 1 ومركز الثروة الميكروبية والصوبات الزراعية الجديدة بالكلية ومركز تنمية الفراولة ووحدة السمية الميكروبية ومزرعة الخضر وحضانات الثروة السمكية ومقر جمعية الرعاية الاجتماعية.