العام 245 والفني 140 درجة.. تنسيق المرحلة الثانوية في أسوان

اعتمد محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، قواعد تنسيق قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية، سواء للتعليم العام أو الخاص أو الفني، للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022، من الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المنقضي 2020/ 2021.

وتنشر «الوطن» التنسيق الخاص بمدارس المرحلة الثانوية في أسوان، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام 245 درجة، بينما يبلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (الخاص) 170 درجة، أما بالنسبة للحد الأدنى للقبول بالثانوي العام (فصول الخدمات)، فسوف تتاح الفرصة لمن يرغب في التقديم، وتكون الأولوية للأعلى مجموعاً، حسب الأعداد المطلوبة بكل إدارة تعليمية، في حين يتراوح الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بين 140 و265 درجة، حسب نوعية المدرسة ونظام الدراسة بها.

تنسيق المدارس الثانوية الفنية بأسوان

وأعلن الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه بالنسبة لمدارس التعليم الفني، سيكون الحد الأدنى للقبول بمدرسة «محمد صالح حرب» المتقدمة نظام 5 سنوات، 260 درجة، ومدرستي «محمد محسن شعيب» الصناعية للبنات، و«محمد حسين هلال» الميكانيكية للبنين 230 درجة، بينما الحد الأدنى للقبول بمدرسة الصيد وتربية الأسماك 200 درجة.

وأضاف أن الحد الأدنى للقبول بفصول ومدارس الطاقة الشمسية بجميع الإدارات التعليمية 265 درجة، في حين تتراوح درجات القبول بمدرسة «كمال نوبى» للتعليم المزدوج، بين 230 و250 درجة، حسب التخصص، بينما الحد الأدنى للقبول بمدرسة التجارة المتقدمة 5 سنوات 250 درجة، وبالنسبة للمدرسة الفندقية المتقدمة 245 درجة.

عرض قواعد التنسيق

وفي وقت سابق، عرض الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، قواعد التنسيق على محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، الذي اطمأن على إجراءات الاختبارات المحايدة، التي سيتم إجراؤها للطلاب والطالبات الراغبين في الدخول لسباق الأوائل، بإجمالي 424 من طلاب الشهادة الإعدادية، الذين حصلوا على الدرجة النهائية بمجموع 280 درجة، لتحفيزهم وتشجيعهم للاستمرار في تحقيق التفوق في المراحل التعليمية التالية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة تهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة، ليؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة في الفترة من 11 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس القادم، بواقع 6812 طالباً وطالبة، داخل 30 لجنة امتحانية، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان الامتحانية.