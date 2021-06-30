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تعليم بنى سويف: إنشاء جديد وإحلال وإعادة تأهيل 504 مدارس

كتب:

عمرو رجب
11:22 م | الأربعاء 30 يونيو 2021
وكيل تعليم بني سويف

وكيل تعليم بني سويف

أعلنت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف، اليوم الأربعاء، أن المديرية شهدت العديد من الإنجازات في قطاع التعليم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الـ7 سنوات الماضية، منذ توليه حكم البلاد، حيث تم إنشاء جديد وتوسعة وإحلال كلي وإحلال جزئى لـ245 مدرسة، والانتهاء من إعادة تأهيل 259 مدرسة، بالإضافة إلى إجراء صيانة بسيطة بنسبة 90% للمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم.

وأوضحت «يوسف» فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم تطوير وتسليم 5 مدارس في 4 قرى، ويجري العمل فى 7 مدارس في 6 قرى بإدارة ببا، وتم تطوير وتسليم 3 مدارس في 3 قرى، كما يجري العمل على تسليم 7 مدارس في 4 قرى بإدارة ناصر، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم فى بنى سويف أنه تم تزويد 4 مدارس فنية بإدارة بنى سويف التعليمية بأجهزة لتفعيل ممارسة منهج الجدارات، بهدف الحصول على خريج مواكب لمتطلبات سوق العمل، وهى ابشنا الثانوية الفنية بنات، والثانوية الفندقية الفنية، وبني سويف الزراعية، والتجارة بنين 3 سنوات، وتحويل 7 مدارس تعليم عام وفني إلى مدارس عسكرية.

ووجهت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف الشكر إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دعمهم للمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

وفي سياق آخر، كرمت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أوائل طلاب وطالبات الشهادة الإعداديةـ بمجموعة مدارس 30 يونيو بإدارة بني سويف التعليمية، وعددها 3 مدارس، وهي الدعوة الإسلامية لغات، والدعوة الإسلامية عربي، والأوائل.

كما تم تكريم باقي الطلاب الأوائل بباقي الإدارات، بحضور مديري الإدارات، وعددها 8 مدارس علي مستوى المحافظة في 4 إدارات، وهي (ناصر والفشن والواسطى وبني سويف).

وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم 36 طالباً وطالبة وهم الحاصلين على الدرجات النهائية، لتشجيعهم وتحفيزاً لهم علي مواصلة التفوق والنجاح خلال المرحلة القادمة.

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