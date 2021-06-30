أول رد من «نوفارتس» السويسرية بعد شكر السيسي: نقطة تحول بالغة الأهمية

بعد تقديم الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لشركة «نوفارتس» السويسرية، التي استجابت للقيادة المصرية، وتعاونت معها في إطار المساهمة في توفير علاجات مرض ضمور العضلات، وذلك خلال تفقد سيادته، اليوم، المعدات والآلات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»؛ حصلت «الوطن» على أول رد من الشركة على شكر الرئيس لها.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «إن هناك وسائل للكشف المبكر من الشهور الأولى لميلاد الطفل عن الإصابة بضمور العضلات، فالدولة تدرس مبادرة للفحص المبكر للأطفال، للتصدي لمرض ضمور العضلات».

السيسي: أوجه الشكر باسمي وباسم كل المصريين للشركة السويسرية

ووجه الرئيس الشكر لمجلس إدارة شركة نوفارتس السويسرية، التي استجابت للقيادة المصرية وتعاونت معها في إطار المساهمة في توفير علاجات هذا المرض، قائلا: «بوجه الشكر باسمي وباسم كل المصريين للشركة السويسرية، التي تعاملت معنا، بعد ما وزيرة الصحة راحت لهم واتكلمت معاهم في الموضوع، ورد فعلهم كان إيجابي جدا، وأنا قولت مستعدين نستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو مدير الشركة عشان نشكره بنفسنا أمام الرأي العام في مصر».

من جانبها حصلت «الوطن» على أول رد من شركة «نوفارتس السويسرية»، على شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، لتعاونها بعلاج ضمور العضلات، حيث جاء الرد عبر تبادل رسائل بالبريد الإلكتروني.

وعلقت شركة «نوفارتس» عبر مديرة مكتبها الإعلامي، شاهستا حسين، قائلة: «يسعدنا إعلان مكتب رئاسة جمهورية مصر العربية عن اتفاقية توفير عقار Zolgensma ® (onasemnogene abeparvovec) المخصص لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي (SMA) للحالات الأكثر احتياجًا لتلقي هذا العقار في مصر».

وأضافت الشركة لـ«الوطن»: «إنّ هذه الاتفاقية الهامة، التي تتيح الدخول السوقي المبكر لعقار (Zolgensma) قبل حصوله على الموافقات الرسمية من الجهات الدوائية المختصة في مصر، تمثل نقطة تحول بالغة الأهمية لنا، حيث تدشن قيام (نوفارتس) بإطلاق أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي في القارة الإفريقية بأكملها».

وتابعت: «إنّ مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرض جيني يؤدي لضعف متقدم في العضلات، وشلل، وإذا أهمل علاجه فقد تؤدي أعنف أشكال المرض إلى حاجة المريض لجهاز التنفس الاصطناعي بشكل دائم أو في النهاية يؤدي هذا المرض إلى الوفاة في 90٪ من مرضى النوع الأول (والذي يمثل أغلبية الحالات)، خاصة مع إتمام الطفل لعامه الثاني».

«نوفارتس» لـ«الوطن»: وفرنا أول علاج جيني لمرض ضمور العضلات الشوكي في القارة الأفريقية

واختتمت شركة «نوفارتس» ردها لـ«الوطن» قائلة: «باعتباره علاج جيني ثوري تم ابتكاره لتقديم مزايا دائمة للمريض على مدار عمره، فإنّ (Zolgensma) يُعد علاجا لا غني عنه لهذا الخلل الجيني، حيث يُعطى هذا العلاج للمريض على هيئة جرعة واحدة فقط على مدار حياته لعلاج ضمور العضلات الشوكي، لقد شهدنا التأثير الجذري الذي يحدثه عقار (Zolgensma) على مرضى ضمور العضلات الشوكي، ولذلك نسعي دائما لتوفير هذا العقار الهام الذي يتم تناوله لمرة واحدة في العمر لكل المرضى الذين يمكنهم الاستفادة منه».

يذكر أن شركة «نوفارتس» تعد شركة رعاية صحية عالمية، ومقرها في سويسرا، وتقدم علاجات للاحتياجات المتطورة للمرضى في جميع أنحاء العالم.

وتم إنشاء شركة نوفارتس السويسرية Novartis في عام 1996 من خلال اندماج شركتي Ciba-Geigy وSandoz، بحسب الموقع الرسمي للشركة السويسرية.

وتنتج مصانع «نوفارتس»، أدوية في إطار مجالات علاجية هامة مثل: أمراض الجهاز التنفسي والقلب والمعدة والأمعاء والسكري والجهاز العصبي المركزي والحساسية والبرد والتهاب المفاصل والعظام والمضادات الحيوية، بحسب الموقع الرسمي للشركة.