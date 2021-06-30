صبحي عسيلة: بعد 8 سنوات من «30 يونيو» أصبحنا نعيش الجمهورية الجديدة

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كافة المواطنين لم يحلموا قط بالوصول لما يقارب ثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في مختلف المجالات من قبل القيادة السياسية، حيث إن المستقبل الذي تهتم به القيادة المصرية هو توفير حياة كريمة لكل المواطنين، «إحنا إزاء فكرة المستقبل وبناء الإنسان، وثورة 30 يونيو بعد 8 سنين انتقلنا فيهم للجمهورية الجديدة بمستقبل باهر».

وأضاف «عسيلة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، اليوم الأربعاء، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن كافة الخطوات التي تعمل عليها القيادة السياسية حاليا بمختلف مناحي الحياة، تهتم ببناء المستقبل والإنسان المصري بشكل أساسي، حيث إنه قد انتهي عهد الأحلام الصغيرة، «إحنا بنحل لـ20 سنة جاية بكل المجالات».

وأوضح أنه وبعد مرور 8 سنوات من انطلاق ثورة 30 يونيو المجيدة، بات لدى مصر الكثير من المؤشرات العالمية التي تقدمت فيها بشكل قوى وملحوظ، وهو ما أشادت به كل المؤشرات الدولية في مختلف المجالات، التي أكدت بأن الحكومة المصرية ماضية في بناء الإنسان المصري مع بناء الجمهورية الجديدة، «المؤشرات العالمية بتؤكد أن مصر في تطور دائم وبتتقدم في جميع المجالات».

وأكد أنه وبخصوص الإنفاق على التعليم، فقد خصصت الدولة ميزانية تليق بالجمهورية الجديدة، عبر مضاعفة الأرقام المرصودة بالموازنة العامة للدولة، ووصلت حاليا لأكثر من 388 مليار جنيه وهو ما يقارب الـ4% من مخصصات الموازنة، وفي مجال الصحة فقد تم مضاعفة الأرقام المرصودة لها لتصبح أكثر من 3 أضعاف موازنة عام 2013، «صحة المصريين أهم، ووصلنا لمرحلة 4% من موازنة الدولة».

وأشار إلى أن كل الإنجازات التي تمت في مختلف المجالات، ساعدت على ظهور مصر في ترتيبات متقدمة على المستوى الدولي في مختلف القطاعات التي من شأنها صناعة الأمل وتحقيق الإنجازات على كافة المستويات.