السكة الحديد: تجهيز وصيانة القطارات استعدادا لرحلات عيد الأضحى المبارك

بدأت هيئة السكة الحديد، استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، والتصدي للسوق السوداء، وتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات وتطهير مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السكة الحديد، عن طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى صباح اليوم الخميس، للقطارات التي ستتحرك 15 يوليو؛ إذ ستطرح مقاعد القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية، قبل السفر بـ14 يوميا، وتطرح غدا الجمعة مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 16 يوليو، والسبت المقبل تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو.

كما تطرح هيئة السكة الحديد، الأحد المقبل، مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 يوليو، والاثنين مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو، والثلاثاء التي ستتحرك يوم 20 يوليو.

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هيئة السكة الحديد، استعدت تماما لجميع رحلات عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أنه سيتم التصدي للسوق السوداء بكل حزم، كما أن لكل راكب 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومي، منوها إلى أن جميع القطارات ستكون جاهزة لرحلات العيد كافة.

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه شدد على ضرورة إجراء الصيانات اللازمة لجميع القطارات العاملة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات ومنع الأعطال، مطالبا جميع قيادات السكة الحديد بالنزول إلى مواقع العمل، لمتابعة سير التشغيل ومحاسبة المقصرين.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، قد أكد أنه سيجرى خلال الفترة المقبلة، استبعاد جميع عناصر الإخوان الإرهابية من الوظائف الحرجة والخطيرة، والبالغ عددهم 268 إخوانيًا، من قائد القطار أو ورش الصيانة أو المناورات أو أبراج الإشارات، ونقلهم إلى وظائف إدارية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وتقليل حوادث القطارات.

وقال وزير النقل: «لن يسمح بوجود عناصر متطرفة في الوظائف الحرجة بهيئة السكة الحديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري».