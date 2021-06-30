أسعار جديدة للكهرباء خلال ساعات

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق الزيادة في أسعارشرائح الكهرباء الجديدة لسنة2021 لـ«استهلاكات كروت شحن العدادات المسبقة الدفع والذكية»، خلال ساعات، ويجرى تطبيق الزيادة على فواتيرالاستهلاك الشهرية للعدادات التقليدية القديمة، بدءًا من فاتورة استهلاك أول شهر أغسطس المقبل، بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

نسب الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

ووفقًا لإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتراوح نسب الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لسنة 2021 مابين 8.5% حتى 26.3% حسب نوع الشريحة بزيادة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة فيما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة إلى 12 قرشًا.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021، والمقرر تطبيقها خلال ساعات بالنسبة للاستهلاك المنزلي:

-الشريحة الأولى: من «صفر إلى 50 كيلو وات» وسعر هذه الشريحة حاليًا 38 قرشًا وستكون 48 قرشا بزيادة 10 قروش بنسبة 26.3%.

- الشريحة الثانية : «51 إلى 100 كيلو وات»، وسعرها حاليًا 48 قرشا ستكون 58 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة 20.8%.

-الشريحة الثالثة: «صفر حتى 200 كيلو وات» وسعرها حاليًا 65 قرشًا و ستكون 77 قرشًا بزيادة 12 قرشا بنسبة 18.5%.

- الشريحة الرابعة: «201 إلى 350 كيلو وات» وسعرها حاليا 96 قرشًا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة 10.4%

- الشريحة الخامسة: «351 إلى 650 كيلو وات» وسعرها حاليًا 118 قرشا وسترتفع إلى 128 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة 8.5%.

- الشريحة السادسة: «651 إلى ألف كليو وات» وستكون سعرها كما هي حاليًا 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة من " صفر إلى أقل 1000 كيلو وات " أصحاب هذة الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا و ستكون 128 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 8.5%، .

- ومن "صفر لأكثر من 1000 كيلو وات " أصحاب هذة الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها كما هي حاليًا 145 قرشًا.