النقيب محمد المغاورى: الباحث عن «الشهادة»

«يا ترى هعيش لليوم اللى هيتخرج فيه».. هذه الجملة كانت ترددها والدة النقيب محمد المغاورى، الضابط بإدارة العمليات الخاصة، ربما كانت تشعر أنها لن تعيش لتراه فى ساحة الشرف بكلية الشرطة وهو يؤدى يمين الولاء للوطن، ماتت والدته قبل تخرجه بأشهر قليلة، وتخرج وعُين بالعمليات الخاصة، وبعد مرور 3 سنوات استشهد ودُفن بجوارها شهيداً حياً عند ربه يُرزق.. هذا هو ملخص لحياة البطل الشهيد النقيب محمد المغاورى عبدالغنى عبدالحميد، أحد رجال مصر الذى صمم على الخدمة فى شمال سيناء، رغم نقله منها، حتى استشهد فيها يوم 1 نوفمبر 2016.

فى شهر أكتوبر المعروف باسم شهر العظماء، من عام 1991 وتحديداً فى يوم 26 وُلد الشهيد محمد المغاورى، بعزبة أبوهشيمة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، لأب ضابط وأم تعمل مُدرسة، وهو الثالث لشقيقين يكبرانه هما المهندس هانى والدكتورة هناء.. كان يحلم بدخول كلية الشرطة، كلما رأى والده ببدلته العسكرية المهيبة، أو كلما رأى ضابطاً فى الشارع، نشأ محمد وتربى فى شوارع هذه القرية، لم يعلم حينها أنه سيلقى ربه شهيداً وأن القرية ستحمل اسمه فى المستقبل لتصبح عزبة الشهيد محمد المغاورى، بدلاً من عزبة أبوهشيمة.

أنهى «المغاورى» الدراسة الثانوية، وتقدم بأوراقه لاختبارات كلية الشرطة عام 2009، واجتاز اختبارات القبول بسبب لياقته البدنية العالية وبنيانه القوى، وقُبل بها وتخرج فيها عام 2013، وعُين فى العمليات الخاصة، وظلّ بها حتى استشهاده، كان محباً لعمله ومخلصاً له، وأبلى بلاء حسناً فى العمليات التى أوكلت له وشارك فيها مع زملائه، حتى أصيب وتم نقله للمستشفى لتلقِّى العلاج، وبعدها صدر قرار بنقله إلى الإسكندرية.

تعافى البطل من إصابته ولم يرُق له قرار نقله، فتقدم بطلب للعودة إلى سيناء مجدداً، وبعد إصرار وإلحاح، وافقت قيادات القطاع على طلب عودته للخدمة فى سيناء وعرف عنه حسن الخلق وشهامة ابن الريف المصرى الأصيل.

سعى «المغاورى» للشهادة قولاً وعملاً، فطلبه العودة لسيناء رغم إصابته كان حرصاً منه على نيل الشهادة، فتقبله الله، وكتب له الشهادة يوم 1 نوفمبر 2016، حيث أصيب بطلق نارى خلال تبادل إطلاق النار مع عناصر المهربين شمال العلامة الدولية رقم 16، ولفظ أنفاسه الأخيرة، ولحق بوالدته التى كانت تُمنِّى النفس برؤيته بالبدلة العسكرية.