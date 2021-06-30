النقيب محمد السمّاك: البطل الشجاع

«ماتنزلش من المدرّعة يا سمّاك.. ارجع يا محمد».. نداءات مدوية أطلقها زملاء الضابط الشاب محمد السمّاك، فى شارع أسيوط بمدينة العريش، عندما حاول السمّاك مطاردة عناصر إرهابية، لكنه لم يستجب لها، وأقبل على الموت دون خوف، لم يأبه لنداء زميله، واستجاب لنداء ربه ووطنه، وبينما كان يطارد العناصر الإرهابية انفجرت قنبلة زرعوها قبل هروبهم إلى جحورهم، واستشهد البطل النقيب محمد صالح السماك، معاون مباحث قسم شرطة رابع العريش، متأثراً بإصابته، يوم 17 يونيو 2015، وهو اليوم المتمم لشهر شعبان من هذا العام، وقبل سويعات من أول أيام شهر رمضان.

عُيِّن فى قطاع الأمن العام بمحافظة بورسعيد، وتحديداً فى قسم الجنوب، وعاصر أحداث العنف التى شهدت محاولات اقتحام السجن هناك، وما صاحبها من أحداث عنف مسلح، أسفرت عن استشهاد أحد زملائه، وبعدها طلب نقله لمحافظة شمال سيناء، والتحق بقسم شرطة رابع العريش.

فى العريس شهد «السمّاك» أهوالاً تشيب لها الولدان، لكنه ظلّ شامخاً مقاوماً دون تردد، فقد زملاءه الواحد تلو الآخر، فلم يزده ذلك إلا إصراراً على استكمال مسيرتهم هناك، وفى أبريل 2015 وفى تمام الساعة 2 ظهراً خرج من قسم الشرطة على رأس قوة أمنية لتنفيذ إحدى العمليات، وبعد نصف ساعة من مغادرة القسم، هاجمه مجموعة من العناصر الإرهابية وفجَّروا عربة مفخخة، استشهد فى الحادث عدد من أفراد القسم، وسمع «السماك» بما حدث وعاد للقسم مسرعاً، حزيناً على زملائه، متعهداً بالقصاص لهم، ونعاهم بتدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

فى يوم 16 يونيو 2015، وفى الساعة 11 ونصف مساء، كان «السماك» فى عمله بالقسم، أجرى اتصالاً بشقيقته الصغرى «نسمة»، هنأها بحلول شهر رمضان المعظم، وطلب منها التحدث لوالدته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، وسألته شقيقته عن موعد إجازته، فأخبرها بتعذُّر الحصول على إجازة بسبب ضغط العمل، وأغلق الهاتف، وكانت هذه هى مكالمة الوداع الأخير.

وفى تمام الساعة 3 من صباح 17 يونيو 2015، تلقى القسم بلاغاً بحدوث حريق فى أحد المنازل، وانطلقت 3 مدرعات من القسم لتأمين عملية الإطفاء والسيطرة على الحريق، وعندما وصلت القوات للمكان، استشعر زملاؤه أن ذلك كمين لهم، إلا أنه صمم على تتبع العناصر الإرهابية التى لاحظ وجودها، حتى انفجرت قنبلة زرعوها قبل الهروب من المكان، واستشهد على أثرها «السماك»، تاركاً أسرته ومحبيه ملبياً نداء الله، ونال الشهادة التى طالما طلبها كلما شارك فى جنازة زميل له.