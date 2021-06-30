«الوطن» تسترجع الذكريات الصعبة.. شاهدة على جرائم الإخوان «فيديو»

تمر اليوم ذكرى ثورة 30 يونيو، التي خلصت مصر من حكم الجماعة الإرهابية التي كانت تطمح إلى السيطرة على مقدرات البلاد لعقود كثيرة قادمة، وتسعى إلى التحكم في كل مفاصل الدولة، إلا أن المصريين غضبوا وثاروا وأبوا أن تحكمهم جماعة إرهابية، وفي سبيل التخلص من حكمهم وقعت العديد من الأحداث المؤسفة والصعبة، وثقتها عدسات كاميرات «الوطن»، ونسترجعها معكم في السطور التالية:

إصابة أحد المصورين

أول هذه الفيديوهات مقطع فيديو يرصد إصابة أحد المصورين أثناء اشتباكات أحداث الاتحادية التي وقعت في سنة 2012، حيث وثقت عدسة «الوطن»، لحظات إصابة المصور، وهرولة زملائه به إلى مكان بعيد عن صوت طلقات الرصاص، ومحاولة إسعافه، وسكب الماء على الجرح الذي أصيب به.

توثيق وجوه مهاجمي الكاتدرائية

أما في أحداث الهجوم على الكاتدرائية، الذي وقع في شهر أبريل عام 2013، استطاعت عدسة «الوطن» رصد وجوه المعتدين على الكاتدرائية بالخرطوش، وهم يعتلون أسطح المنازل القريبة من الكاتدرائية والتي يوجد فيها المقر البابوي.

الاعتداء على إمام مسجد

وحضرت «الوطن» أيضا في مظاهرات أهالي «سرس الليان» أمام مسجد غانم، حيث وثقت لحظات الاعتداء على إمام المسجد، حيث قال شهود العيان إن عناصر الجماعة الإرهابية اعتدوا على الإمام وضربوه، وقال أحد الأئمة إن الأزهر الشريف يمثل الدين الوسطي، ويلتزم بقواعد الوزارة وتعليماتها، ولكن إذا خرجت الأمور على السيطرة وأُهين العلماء فإن الدنيا إلى ضياع، ومصر إلى ضياع.

تصريحات مهينة للإعلاميين

كما وثقت أيضا مظاهرات أنصار الجماعة، وتصريحات «الشيخ أبو إسلام» فيها، والتي وصف فيها كل الموجودين في مدينة الإنتاج الإعلامي بألفاظ خارجة، بينما رفع المتظاهرون صور بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين وعلقوها على المشانق.

شهادة شاب ملتحي

في السياق ذاته، وثقت «الوطن» تصريحات أحد الشباب الملتحين التي قال فيها إن «مرسي عايز يخربها، وأعلن الحرب الأهلية، ومهانش عليه يجمد الإعلان الدستوري، وأصر يولعها حريقة، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، والخطب بتاعته ملهاش أي لمة ولم تحل الموضوع».

شهادة المعتصمين أمام الاتحادية

ووثقت الكاميرات أيضا وجود المعتصمين أمام قصر الاتحادية، حيث قال أحد المتظاهرين لـ«الوطن»، إن «مرسي أسقط نفسه عندما هرب من الثوار»، بينما قالت متظاهرة أخرى إن «مصر مش لعبة عشان يمسكها مصر»، ووصف آخر الجماعة الإرهابية بأنها «عدوة الوطن».

شريهان في المظاهرات

كما وثقت «الوطن» أيضا وجود الفنانة شريهان في المظاهرات التي خرجت ضد الجماعة الإرهابية، وقالت إن «الإعلان الدستوري يجب رفضه جملة وتفصيلا، وسيُمزق بأيدي الشعب المصري، ولا يوجد أحد فوق الشعب المصري، ومن يراهن على غير الشعب واهمين».

الاعتداء على المتظاهرين

وفي مظاهرات الاتحادية التي طالبت برحيل الجماعة الإرهابية، كانت عدسة «الوطن» حاضرة ووثقت الاعتداء على المتظاهرين بالخرطوش والمولوتوف وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

الهجوم على خيام المتظاهرين

كما وثقت أيضا لحظات قيام عناصر الجماعة الإرهابية بالهجوم على خيام المتظاهرين واقتلاعها، وهدمها على رؤوس الموجودين فيها لطردهم وفض الاعتصام من أمام القصر الجمهوري، بينما يصرخ المتظاهرون: «سرقوا البلد.. شوية ميليشات».

استجواء المتظاهرين

وتعرض «الوطن» لقرائها أيضا مقطع فيديو وثقته كاميراتها للحظة استجواب عناصر من الجماعة الإرهابية للمتظاهرين، وطلبوا منهم الإقرار بأنهم ينتمون إلى الحزب الوطني، ووصفهم بأوصاف غير لائقة، كما وثقت لحظة خلع ملابس أحد المتظاهرين وضربه والاعتداء عليه والبصق على وجهه.