الصحة: مصنع فاكسيرا يستطيع إنتاج 200 مليون جرعة سينوفاك سنويا

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتصنيع لقاحات كورونا في مصر، حيث وضعت مصر مخططًا استراتيجيًا لتوفير اللقاحات، وتعاقدت مع شركة سينوفاك الصينية لإنتاج اللقاحات، وهناك وفد من الخبراء الصينيين موجود في مصر منذ شهر ونصف، وأمس خرج باكورة الإنتاج المحلي من اللقاح بـ300 ألف جرعة لقاح.

أخرجنا باكورة إنتاج سينوفاك

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن الوردية الواحدة في مصانع فاكسيرا بالعجوزة تنتج 300 ألف جرعة، أي نحو 600 ألف جرعة يوميا، بطاقة إنتاجية سنوية من 100 مليون جرعة إلى 200 مليون جرعة وجار تطوير مصنع فاكسيرا في أكتوبر لتصل قدرته الإنتاجية إلى 3 ملايين جرعة يوميًا، والدولة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام، وهي خطوة مهمة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

التعاقد مع شركة أخرى

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف التعاقد مع شركة أخرى لتصنيع نوع آخر من اللقاحات حرصا على توفير كل الأنواع في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية تلقي اللقاحات وهناك دعم لا محدود من القيادة السياسية في ملف توفير التطعيمات للمواطنين.

توفير علاج ضمور العضلات

أما في ملف توفير علاج ضمور العضلات، فقال مجاهد، إن مصر وقعت بروتوكول تعاون مع الشركة السويسرية الأسبوع الماضي، بحضور هيئة الشراء الموحد، وسيتم البدء في علاج أول 10 حالات خلال الأسبوع المقبل، كما تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، تكون وظيفتها تقييم الحالات واختيارها.

تخصيص مراكز لعلاج ضمور العضلات

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تخصيص 3 مراكز تابعين لثلاث جهات، ومنها معهد ناصر التابع لوزارة الصحة، ومستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة، ومركز مستشفى عين شمس الجامعي، مشيرا إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لدعم توفير علاج مرضى ضمور العضلات، بينما دعت وزارة الصحة الشركات التي تصنع الأدوية لعلاج الأطفال خلال عمر سنتين للمشاركة في المبادرة، وبالفعل هناك 4 شركات وطنية سوف تشارك فيها.