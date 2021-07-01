لقاحات وإجراءات حكومية.. أسباب تسجيل مصر أقل إصابات بكورونا منذ نوفمبر

تستمر أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الانخفاض، بمعدل مستمر؛ إذ سجلت وزارة الصحة أمس الأربعاء 261 إصابة جديدة، في انخفاض ملحوظ عن الاثنين الماضي، الذي سجلت فيه 376 إصابة بالعدوى، وهو ما يعتبر أقل حصيلة إصابات بفيروس «كوفيد 19»، منذ منتصف نوفمبر من العام الجاري 2020.

وكانت مصر سجلت في 16 نوفمبر 2020، 242 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وبعد تسجيل 261 حالة أمس الأربعاء، يصل الإجمالي إلى 281031.

ويوضح أطباء متخصصون في حديثهم مع «الوطن»، أسباب انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، وكيف يمكن الحفاظ على ذلك المعدل.

الحداد: إجراءات الدولة ساعدت في تقليل الإصابات

في هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن هناك أسباب عديدة كانت نتيجتها انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، أهمها وصول الذروة للموجة، وحدوث تشبع للإصابات، مع الإجراءات الاحترازية المُتخذة من قبل الدولة، والبدء في التطعيمات بلقاحات كورونا.

وأضاف «الحداد»، أن هذه العوامل ساهمت في انكسار الأعداد وانحسارها، ولكنه مصحوب بالحذر، حتى تطعم أعداد أكبر من المواطنين، مما يمنع من وجود موجات ارتدادية، مشيرًا إلى أن لقاحات كورونا هامة جدًا في تقليل وتيرة تحور فيروس «كوفيد 19»، وانخفاض منحنى الوفيات والإصابات بالعدوى.

أشرف عقبة: التطعيم بلقاحات كورونا أهم العوامل

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن زيادة أعداد التطعيم باللقاحات المطورة ضد عدوى كورونا، بجانب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدولة، من مواعيد غلق وغيرها، كانت سببًا في الانخفاض الملحوظ بأعداد الإصابات.

ونصح «عقبة» المواطنين غير الحاصلين على لقاحات كورونا، بسرعة التوجه للحصول على الجرعات، لافتًا إلى أنها من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أعداد المصابين، مع ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والأساليب الوقائية.