أسعار ومواصفات هاڤال جوليان موديل 2022 في مصر

ظهرت العديد من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي موديل 2022، داخل السوق المحلي، خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أعلنت عدة علامات تجارية عن طرح الموديل الجديد لبعض الطرز، ومن بين القائمة المطروحة سيارة هاڤال جوليان موديل 2022، الصينية.

قائمة أسعار السيارة الصينية هاڤال جوليان موديل 2022

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 315 ألف جينه.

- الفئة الثانية بسعر 335 ألف جينه.

- الفئة الثالثة بسعر 355 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنية.

قائمة مواصفات وتجهيزات هاڤال جوليان موديل 2022

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي بشاحن تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران يصل إلى 220 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على نظام التعليق الخلفي.

- تأتي السيارة بأبعاد (4472 ملم طول، و1841 ملم عرض، و1619 ملم ارتفاع)/ ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2700 ملم.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها (وسائد هوائية، نظام EBD للتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، نظام EBB الداعم إلكترونيًا لقوة الفرامل، ونظام HSA المساعد للانطلاق على المنحدرات وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح أمامية وخلفية LED، فرش جلد، فتحة سقف، عجلات رياضية قياس 17 بوصة، مثبت سرعة، ومانع ضد السرقة).

- السيارة مزودة نظام صوتي مكون من 6 سماعات وشاشة تحكم لمسية قياس 10.25 بوصة، ومدخل USB وبلوتوث وإمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة.

جدير بالذكر، أنه تم طرح الموديل الجديد من السيارات هاڤال H6 موديل 2022، وتأتي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، الفئة الأولي بسعر 370 ألف جينه، والفئة الثانية بسعر 400 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 415 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 440 ألف جينه.