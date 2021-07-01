عاجل.. شركات حديد التسليح تثبت أسعارها للشهر الثانى

ثبتت أسعار حديد التسليح اليوم الخميس 1 يوليو 2021، للشهر الثانى على التوالى، وذلك مع إعلان شركات حديد التسليح لأسعارها عن شهر يوليو، حيث أرجعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية ثبات الأسعار إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميا.

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح ثبتت الأسعار للشهر الثانى على التوالى، حيث أبلغت شركات حديد التسليح التجارو الوكلاء بعدم رفع أسعار حديد التسليح لشهر يوليو.

وأرجع الزينى أسباب ثبات الأسعار إلى عدم تقبل الأسواق لأى ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت فى حدود الـ30 دولار للطن بداية شهر يونيو الماضى.

وكشف الزينى عن أن أسواق مواد البناء يسودها الهدوء حاليا، متوقعا أنه مع عودة العاملين بالخارج وتراخيص البناء وثبات سعر الفائدة سيتجه المستهلكين ويمثلون 60% من حجم الطلب على مواد البناء من خلال سحب جزء كبير من مدخراتهم بالبنوك وضخها فى إنشاء العقارات كأحد أهم الملاذات الآمنة لاستثمار الأموال.

وتستعرض الوطن في السطور التالية أسعار الحديد اليوم، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرا لارتفاعه:

أسعار حديد التسليح اليوم

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.