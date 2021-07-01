عناوين 3 حدائق يمكنك زيارتها اليوم مجانا بمناسبة «30 يونيو»

تحتفل مصر هذه الأيام بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة بأكثر من طريقة، بينها تنظيم حفلات وندوات، بينما اختارت محافظة القاهرة، فتح بعض الحدائق المتخصصة للمواطنين مجانا احتفالا بذكرى ثورة يونيو، حسب ما أعلن اللواء خالد عبداالعال محافظ القاهرة.

حدائق تفتح أبوابها مجانا اليوم للمواطنين

ومن أهم الحدائق المتخصصة في العاصمة، (الحديقة الدولية بمدينة نصر، الأندلس بحي غرب القاهرة، الحديقة اليابانية في حلوان).

عناوين الحدائق

عنوان الحديقة الدولية بمدينة نصر

تقع الحديقة الدولية في طريق عباس العقاد بمدينة نصر، ويمكنك الذهاب إليها من خلال ابتاع خرائط جوجل من هنا.

وهناك العديد من الأنشطة التي يمكنك فعلها في الحديقة الدولية، بينها المشي في الممرات وزيارة حديقة الحيوان الصغيرة بها ودخول بيت الرعب.

عنوان حديقة الأندلس

تقع حديقة الاندلس فى موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب، ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب، أما من الجنوب فتطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل.

الحديقة اليابانية بحلوان

تقع الحديقة اليابانية بحلوان في شارع محمد مصطفى المراغي، حلوان الشرقية، قسم حلوان، محافظة القاهرة‬ 11421.

وتحتوي الحديقة اليابانية بحلوان على 44 تمثالا لبوذا باللون الأحمر، وتمثال زهرة اللوتس، وتمثال لوجه امرأة مبتسمة ذات ملامح آسيوية، إلى جانب تماثيل لأفيال الشرف والعديد من التماثيل ذات الطراز الياباني.

ويوجد في الحديقة أحواض الأسماك المميزة، إضافة إلى النافورة الرئيسية بالحديقة داخلها تمثال لبوذا جالس على زهرة اللوتس ومحاط بـ3 أفيال، وتحاط الحديقة بالفوانيس المنحوتة باللون الوري، كما يتوفر في الحديقة القوارب الصغيرة التي تتجول في الممرات المائية الموجودة بالحديقة.