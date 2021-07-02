أغلى مزيلات عرق في الأسواق.. تصل إلى 600 جنيه

في فصل الصيف يزداد تعرّق الجسم فهو وظيفة طبيعية وصحية للجسم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى استخدام مزيل العرق لتجنب الرائحة الكريهة خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وتوجد العديد من المنتجات الخاصة للتخلص من رائحة العرق الكريهة بالأسواق، وتتباين الأسعار ولكن هناك أسعار مزيلات عرق تتميز بارتفاع أسعارها مقارنة بأخرى، وهو ما نعرضه فيما يلي وفق أحد مواقع التسوق على الإنترنت والأسعار المتداولة بالصيدليات.

أسعار مزيلات العرق باهظة الثمن

بيزلين رول أون مزيل للرائحة ومفتح للبشرة، عطر الورد بـ146 جنيها.

ويصل سعر بيزلين رول أون مزيل الرائحة لتفتيح البشرة - نعومة القطن إلى 170 جنيها.

ويبلغ بيزلين مزيل عرق مفتح للبشرة/ يعمل على تقليل سرعة لنمو الشعر 3 في 1 إلى 240 جنيها.

وسجل مضاد التعرق ستيك للجنسين من بريسبريكس، 100 مل نحو 600 جنيه.

ووصل سعر فيتشي مضاد العرق رذاذ للجنسين- 50 مل إلى 270 جنيها.

وبلغ مزيل عرق رول أون للتفتيح بدون رائحة من بيزلين - 50 مل نحو 234 جنيه.

وسجل سبراي مزيل عرق لتفتيح المناطق الحساسة سنسي فرش من بيزلين - 150 ملب نحو 360 جنيه.

وسجل بيزلين رول أون مزيل الرائحة لتفتيح البشرة- عود عربي نحو 169 جنيه.

ووصل سعر ذا بودي شوب مزيل رائحة العرق وايت مسك 50 مل إلى 500 جنيه.

وبلغ سعر بيس لين مضاد ومزيل العرق رذاذ للنساء- 150 مل نحو 233 جنيه.

عملية التعرق

عندما يتعرّق جسمك، فهو يفرز سائلاً ينتج عن مجموعتين من الغدد (الغدد الناتحة والغدد المفترزة) حيث تنتشر الغدد الناتحة على الجلد لتفرز سائلاً نقياً بسيطاً إلى سطح الجلد مع ارتفاع حرارة الجسم، فيما توجد الغدد المفترزة، في منطقة الإبطين والمغبن. ويبدأ إفراز هذه الغدد عند سن البلوغ عندما يتعرّق الجسم، تفرز هذه الغدد مزيجاً من الزيوت والدهون والبروتينات، فتتغذى البكتيريا الطبيعية الموجودة على جلدك على هذا المزيج، ما يؤدي إلى تكاثرها وإصدار روائح كريهة.