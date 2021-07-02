حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يهتم الكثير من الناس بمتابعة كل جديد في عالم الأبراج، ومعرفة حظك اليوم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمنحك قدرة على التطور وتحقق مكاسب

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، فقط عليك أن تحرص على الكتم

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت، وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك، ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسؤوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة دوللي شاهين، ويوافق تاريخ ميلادها 2 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك.. تحسن التعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتؤثر في الآخر.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم قدرة على التخطيط وتعتمد الدقة في إدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، تعرف اليوم كيف تقترب من الآخر بذكاء وتتألق سحرا وجاذبيةً.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل، وحاول أن تكون لبقا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمدك اليوم بالطاقة والنشاط واليقظة، وقد تنجز أعمالك بمنتهى الهمة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. من الممكن أن تظهر تميزا، وتثبت أنك الشخص الذي يعتمد عليه.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بألا تعطي ثقتك لأي شخص إلا بعد أن تدرس وتمحص.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر معاكس، وقد يثير الخلافات فاصبر ليومين حتى تعيد الدفء للعلاقات العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الثالث يدفعك اليوم لاقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك كي تحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم تميل للانفتاح وللخروج والانطلاق وقد تحصل على رد أو خبر يفرحك وتحقق تواصلا أفضل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلك مقنعا مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.