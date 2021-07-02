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حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:06 ص | الجمعة 02 يوليو 2021
برج الحمل

برج الحمل

يتصّف مولود برج الحمل بالشجاعة، والثقة بالنفس، والتفاؤل، والصدق، والعاطفة، إلى جانب قلّة الصبر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

 تناغم القمر مع عطارد يمنحك قدرة على التطور وتحقق مكاسب

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك سحرا وجاذبية ويجعلك قادرا على القيام بنشاطات كثيرة وتثبت وجودك في كل مكان تتواجد به.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

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