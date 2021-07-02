حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

تصف مولود برج الثور بالمنطق والتوازن، والصبر، ويُمكن الثقة بهم والاعتماد عليهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

اليوم تميل نحو التخطيط جيدا، فقط عليك أن تحرص على الكتم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة الأمور من حولك في صمت، وعليك أن تبقى اليوم متحفظا حتى تكوّن رأيا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.