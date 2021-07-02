حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يحقق مولود برج الجوزاء انسجاما مع مواليد برجي القوس والدلو، ويتصف بالمرونة والانفتاح، والحنان، والفضول، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تناغم القمر مع عطارد يمدك اليوم بحجج قوية وتستطيع أن تتواصل جيدا مع الزملاء أو رؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يضع الأصدقاء والأحباب في مقدمة اهتمامك، ويمدك بالجاذبية وتنجح في اجتذابهم

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.