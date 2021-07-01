«خدمة اجتماعية بنها» يطلق حملة للتثقيف البيئي لدعم عمال النظافة

أطلق المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة بنها، مبادرة للتوعية والتثقيف البيئي، اليوم الخميس، من خلال إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع، تحت رعاية عميد المعهد، الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز، وإشراف الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة البيئة.

وبدأت المبادرة فعالياتها بمشاركة 25 طالباً وطالبة من أعضاء جماعة «أصدقاء البيئة» بالمعهد، الذين جابوا عدداً من الشوارع في مدينة بنها، لدعم عمال النظافة العاملين بها، وتوزيع الهدايا والزهور عليهم، بالإضافة إلى مشاركتهم في أعمال النظافة.

وقال عميد المعهد إن المبادرة تهدف إلى توعية المواطنين ثقافياً وبيئياً وصحياً، مشيراً إلى أنه جرى توزيع منشورات التوعية البيئية على المواطنين، وتوزيع الكمامات للحفاظ على صحة العامة، واتباع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووزع فريق «أصدقاء البيئة» هدايا عينية وورود على عمال النظافة في شوارع مدينة بنها، في محاولة لرفع الروح المعنوية لديهم، ورسم البسمة على وجوههم، مؤكدين لهم أنهم أحد العناصر الأساسية لظهور الشارع المصري بمظهر عصري نظيف، وأن عدم تواجدهم في الشارع يؤدي إلى انتشار القبح، فضلاً عن انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منى هدهد، مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد، إن تلك المبادرة جاءت في إطار سلسلة من المبادرات المجتمعية والبيئية، التي أطلقها المعهد خلال العام الجامعي الجاري، مشيرةً إلى أنه تم في وقت سابق، إطلاق مبادرة «أنت أقوى من المخدرات»، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، بهدف مواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، وتوعية المواطنين بخطورة القضية، وإطلاق الدورات التدريبية الهادفة لفتح باب التطوع ضمن فرق مواجهة تعاطى المخدرات.

كما أشارت إلى أنه تم أيضاً إطلاق حملة للمشاركة في مبادرة «اتحضر الأخضر»، التي أطلقتها وزارة البيئة، تم خلالها زراعة 100 شجرة مثمرة، بالتعاون مع الوزارة، بهدف نشر الوعى البيئي، وتعزيز قيم الجمال في مدينة بنها.