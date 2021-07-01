أتوبيسات جرين باص للنقل الجماعي بالقاهرة: 10 جنيهات للتذكرة و«واي فاي»

تتبع أتوبيسات جرين باص للنقل الجماعي، إحدى شركات النقل الجماعي الخاصة، التي تعمل في مجال نقل الركاب داخل القاهرة، وهو مشروع تابع لهيئة النقل العام، وتعد أول شركة خاصة تشغل أتوبيسات ذكية «ماركة مرسيدس» ومزودة بتطورات عالمية وتعمل داخل القاهرة الكبرى.

مزايا أتوبيسات جرين باص

أتوبيسات جرين باص، تم الدفع بها مؤخرا داخل عدد من الخطوط بالقاهرة لخدمة الركاب، وتتمتع بعدة مزايا، منها أن أتوبيسات جرين باص مكيفة ومزودة بـUSB لشحن الموبايل، وشاشات عرض، و«واي فاي» مجاني، وسداد التذكرة بالفيزا أو الأبلكيشن، ومن يرغب في النزول في أي محطة يمكنه الضغط على الزر الموجود بجواره لتنبيه السائق.

الدفع بأتوبيسات جرين باص في خطين

وتأتِ أتوبيسات جرين باص، من أجل تخفيف الضغط عن أتوبيسات هيئة النقل العام فى توفير وسيلة انتقال، وتقليل زمن التقاطر على الخطوط، والحد من الزحام داخل الأتوبيسات، وتوفير خدمة مميزة للركاب في فصل الصيف.

ويوجد خطان للاتوبيسات حاليا، الأول «ميدان لبنان - شارع عرابي - ميدان سفنكس - الزمالك - تحرير - إسعاف - رمسيس - عباسية - صلاح سالم - الكلية الحربية - مطار القاهرة»، أما الخط الثانى فينطلق من «كلية البنات - شارع الميرغني - الخليفة المأمون - جامعة عين شمس - عباسية - رمسيس - تحرير - الدقى - جامعة القاهرة - ميدان الجيزة - شارع الهرم - الرماية - حدائق الاهرام».

وفيما يتعلق بأسعار التذكرة لخطوط أتوبيسات «جرين باص»، حددت الشركة المختصة، سعر التذكرة بـ10 جنيهات، مع تفعيل الواى فاي وشاشات العرض ونظام الدفع الإلكتروني والإبلكيشن، ويتم تشغيلها خلال أسبوع بعد الانتهاء من فترة التشغيل التجريبي.

مواعيد العمل

وأشارت الشركة المختصة بـ أتوبيسات جرين باص، إلى أن مواعيد العمل للخطين تبدأ من الساعه 6.30 صباحا وكل 15 دقيقة يمر أتوبيس لتقليل زمن التقاطر.