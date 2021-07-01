خروج 11 مصاب كورونا بعد شفائهم بعزل قها وبنها العام

أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، مساء اليوم الخميس، خروج وتعافي 11 من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي، ومستشفى بنها العام، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال المصدر إن المتعافين 5 سيدات و6 رجال، تراوحت أعمارهم بين 54 و70 سنة، مؤكداً أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا، بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين.

وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى، سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس جميعها متوافرة وفقاً لبروتوكول علاجي وزارة الصحة، مشيراً إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عاماً، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، في وقت سابق، أن إجمالي الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بالمحافظة، بلغ 80704 مواطناً، في 9 مراكز مخصصة لتلقي اللقاح، موزعين على مستوى المحافظة، فيما حصل 13386 مواطناً على الجرعة الثانية.

أعداد متلقي لقاح كورونا بالقليوبية

وبحسب بيان لمديرية الصحة في القليوبية، فإن عدد الحاصلين على اللقاح، موزعين كما يلي:

- مستشفى كفر شكر المركزي: 14330 مواطناً بالجرعة الأولى و3002 بالجرعة الثانية.

- مركز طب الأسرة بسنديون: 12754 جرعة أولى و2429 جرعة ثانية.

- مركز طبي حجازي بشبرا الخيمة: 12855 جرعة أولى و2852 جرعة ثانية.

- مستشفى رمد بنها 11923 جرعة أولى و846 جرعة ثانية.

- الوحدة الصحة بالأحراز مركز شبين القناطر: 7733 جرعة أولى و1128 جرعة ثانية.

- مركز سندبيس بالقناطر: 5953 جرعة أولى و1272 جرعة ثانية.

- وحدة مشتهر بطوخ: 6975 جرعة أولى و745 جرعة ثانية.

- الحي الثاني بالعبور: 4959 جرعة أولى و621 جرعة ثانية.

- بنك الدم بأسنيت: 3222 جرعة أولى و491 جرعة ثانية.