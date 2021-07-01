مركز للإغاثة من آثار الأزمات والكوارث برأس غارب (صور)

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن تنفيذ مركز الإغاثة بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، على مساحة 2600 متر مربع، بتكلفة مالية تتعدى 10 ملايين جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع إلى 90%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك لحماية المواطنين، والحد من الأثار الناجمة عن الكوارث والأزمات.

يهدف إنشاء مركز الإغاثة إلى توفير سكن مؤقت للحالات الطارئة، وتوفير مخازن لمواد الإغاثة، وذلك للحد من الأثار التي يمكن أن تتعرض لها المدينة، في حالات الكوارث والأزمات، ويشمل المركز على عدد 16 غرفة إقامة، منهم 8 غرف للرجال و8 غرف للسيدات، و2 مخزن بمساحة 236 متراً مربعاً، بالإضافة إلى قاعة اجتماعات ومطعم ومطبخ ومغسلة.

وأجرى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، في وقت سابق الثلاثاء الماضي، جولة تفقدية للمشروعات الجاري إنشاؤها بمدينة رأس غارب، شمال المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات، فيما يتعلق بإنهاء الأعمال، تزامناً مع الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

شملت الجولة مشروع تطوير كورنيش رأس غارب، ومشروع تطوير المجزر الآلي، والوحدة البيطرية بالمدينة، وأعمال تركيب الأنترلوك والبلدورات، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

وقال اللواء عمرو حنفي، خلال جولته التفقدية، إن هناك سعي من المحافظة، وخطط تطوير لفتح متنفس طبيعي وترفيهي للمواطنين بكل مدن المحافظة، خاصةً مع الثروة الطبيعية والجمالية التي تمتلكها البحر الأحمر، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بتوسعة الطريق العرضي للكورنيش، لمنح مساحة أكبر للمواطنين، مع التشديد على وجود الخدمات الأمنية طوال اليوم.