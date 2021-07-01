مقاول بالمنصورة الجديدة: «الدولة قالتلي اشتغل واللي بينجز بياخد أجره»

قال المهندس هشام درويش، أحد مقاولي مدينة المنصورة الجديدة، إنه يعمل ضمن شركات المقاولات العاملة مع الحكومة، وبنى مدرسة وجامعة في المدينة الجديدة بخلاف عدد كبير من الوحدات السكنية، مشيرًا إلى وجود كم كبير من العمالة لم يكن متاحًا من ذي قبل، كما يوجد دقة في العمل ومتابعة وزيارات مستمرة في أماكن إنشاء الموقع.

وأضاف «درويش»، خلال تصوير خارجي لبرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، ومذاع على فضائية «الحياة»، أنه استلم مواقع العمل في المدينة، وقارب على الانتهاء منها، موضحًا أنه يجرى حاليًا العمل وفق جدول زمني ومتابعة مستمرة من كل الجهات المعنية في الدولة، وهي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء المدرسة سيجرى تسليمها لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن العمل في هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة الحالية هو نموذج مختلف تمامًا عن النماذج القديمة، كون المدينة ذكية وضمن مدن الجيل الرابع، وبها أول مدرسة يجرى تطبيقها بنظام حديث ومتكامل، أما وبالنسبة للجامعة فقد جرى الوصول لبناء وتشييد الدور الثالث منه على أن يبدأ العمل فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وستدخل بتنسيق الثانوية العامة للعام الجاري.

ولفت «درويش» إلى أنه يعمل وبجواره 6 مقاولين آخرين لإنجاز مبني كلية مدينة المنصورة الجديدة المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالية في مختلف المجالات والتخصصات، كما يوجد بكلية طب الأسنان التي يقوم ببنائها حاليًا 4 قاعات محاضرات ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة، منوها بأن كافة الجامعة تعمل وفق نظام المدن الذكية، كما بها أجهزة التكييف والحريق وكهرباء كالمدرسة مكيفه بغرف تحكم مركزية، «بعمل بمجال المقاولات منذ 20 سنة، والفترة الأخيرة سياسة الدولة بأن الأداء وجودة العمل هي اللي تتحكم فيه، وهناك أكثر من جهة مشرفه على الأعمال».

وأكد أنه شارك بالبناء في عدد من شقق «سكن مصر، دار مصر» بالمدينة الجديدة، وعندما قدم إلى المدينة كانت مجرد أرض صحراوية، «الدولة قالتلي أبدا اشتغل، وسياستها إن اللي بينجز بياخد أجره، والمتعثر ملهوش مكان، واللي بيقدر يمشي على الجدول المخطط بيحصل على عدد أكبر من المناقصات، وعندي 350 موظف ثابت من مهندسين وفنيين ومحاسبين ومشرفين وأكثر من 10 الآف عامل، والعجلة مستمرة وبنخرج من مشروع ندخل في مشروع، وبدأنا في المرحلة الثانية».