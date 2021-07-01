يبحث العديد من المواطنين عن كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت on sport، بالتزامن مع بث مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري، المُنطلقة في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت on sport، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

كيفية تغيير القناة الصوتية على أون سبورت on sport

يمكن تغير القناة الصوتية على أون سبورت من خلال الضغط على زر language الموجود على الريموت كنترول، أو زر audio ثم الضغط على أول زر من ناحية الشمال ذو اللون أحمر، فتظهر قائمة نختار الخيار الثاني، من ثم الضغط على ok، فتفتح القائمة من جديد ويتم اختيار القناة الصوتية المفضلة لدى المشاهد.

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر: نايل سات

الجودة : SD

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قائمة النادي الأهلي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وحسين الشحات وأليو ديانج وأفشة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن.

قائمة فريق بيراميدز لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي.

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.