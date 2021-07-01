حبس الأب المتهم بقتل ابنته بسيخ حديد في قنا.. و«مُغسلة» تكشف الواقعة

أمرت النيابة العامة في مركز نقادة، جنوب محافظة قنا، قبل قليل، بحبس الأب المتهم بقتل ابنته الطفلة، بعد ضربها بـ«سيخ حديدي»، في قرية «الخطارة»، دائرة المركز، ومحاولته دفن جثتها سراً لإخفاء جريمته، على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، مساء اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية استدعت إحدى السيدات، استعان بها الأب لتغسيل جثة ابنته، الطالبة في الصف الثالث الإعدادي، حيث أكدت «المغسلة»، التي تم سماع أقوالها باعتبارها شاهدة في الواقعة، أنها قامت بتغسيل جثة الطفلة، وفوجئت بوجود أثار ضرب عليها، إلا أنها لم تبلغ الشرطة بوجود شبهة جنائية في وفاتها، وتم صرفها بعد سماع أقوالها.

وكشفت تحريات المباحث أن الطفلة المجني عليها هي ابنة الأب من الزوجة الأولى، وقام بالتعدي عليها بالضرب، باستخدام سيخ حديدي، مساء أمس الأربعاء، مما أسفر حدوث إصابتها التي أدت إلى وفاتها.

أهالي «الخطارة» يشيعون الطفلة في غياب الأم والأب

وتبين أن الأب حاول التخلص من جثة ابنته بدفنها دون اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أن والدة الطفلة شكت في وفاة ابنتها، بعدما حاولت الاتصال بها أكثر من مرة، دون أن تتلقى رداً منها، فقامت بإبلاغ الشرطة، التي انتقلت على الفور، وكشفت جريمة قيام الأب بقتل ابنته.

وشيع أهالي قرية «الخطارة»، عصر اليوم الخميس، جثة الطفلة ضحية ضرب والدها بعد استلامها من مشرحة مستشفى نقادة المركزي، بناءً على تصريح من النيابة العامة، وسط غياب والدها ووالدتها.

شهود عيان والجيران يكشفون تفاصيل مثيرة

وكشف شهود عيان وجيران الأسرة لـ«الوطن»، رفضوا ذكر أسمائهم، تفاصيل جديدة حول واقعة قيام أب يقتل ابنته، قائلين إن الأب ويًدعى «محمود ع.»، يعمل في احدى شركات الخدمات البترولية، كان متزوجاً من سيدة تدعى «حنان م.»، وأنجب منها الطفلة الضحية «دينا»، منذ أكثر من 15 سنة، وانفصلا عن بعضهما منذ سنوات، وتزوج بأخرى، تعاني مرضاً بالقلب، وأنجب منها ولدين وبنتاً.

وتابع الشهود أنه في يوم الواقعة، ذهبت جدة الطفلة «دينا»، إلى والدها، الذي يعيش مع زوجته الثانية، وأخبرته أنه ابنته كبرت، ولم تعد قادرة على تربيتها، واشتكت إليه من أن الطفلة لم تعد تسمع كلامها، وطلبت منه أن يأخذها لتعيش معه، فذهب الأب إلى ابنته، وطلب منها الانتقال لتعيش معه وزوجته الثانية، ولكنها رفضت.

وأضافوا أن والد الطفلة بعدما رفضت ابنته العيش معه، جلب سيارة وأخذها بالقوة إلى منزله، وعندما عاد انهال عليها بالضرب، وفي أثناء ذلك، أصيبت زوجته بأزمة قلبية، وتدخل عدد من الجيران، وذهب بزوجته الثانية للمستشفى، وفي نفس الوقت فاقت ابنته ونظفت نفسها، وعندما عاد والدها ذهب إليها، وجدها فارقت الحياة.

وخلال تغسيل جثتها تمهيداً لدفنها، جاءت الشرطة، بناءً على بلاغ من والدة الطفلة، فوجدت أن الطفلة عليها أثار ضرب، وتقرر التحفظ على جثتها في مشرحة مستشفى نقادة المركزي، تحت تصرف النيابة.

أب يقتل ابنته .. التحفظ على المتهم وزوجته الثانية

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طالبة تُدعى «دينا م.»، 15 سنة، بعد بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية، من والدة الطفل، تتهم فيه والد ابنتها بقتلها، في قرية «الخطارة»، بمركز نقادة.

وتبين من تحريات المباحث الأولية، إن الطفلة توفيت إثر قيام والدها بضربها بآلة حادة «سيخ حديدي»، في حضور زوجته، ويجري استكمال التحريات النهائية حول الواقعة، التي طلبتها النيابة العامة، بعدما صرحت بدفن الجثة عصر اليوم، واستكمال التحقيقات.