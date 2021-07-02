برلمانية تطالب بحظر ألعاب النت العنيفة.. وخبير يرد: صعب فنيا

قالت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إنها طالبت بحظر ألعاب العنف الموجودة على الهواتف المحمولة والكمبيوتر بشكل عام، وألا يقتصر الأمر على العاب «فورتنايت» أو «بابجي» فقط.

وأضافت «حافظ» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر»، الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن هناك حربا إلكترونية تستهدف تدمير الأجيال القادمة لتصنيع أجيال عدوانية، لافتة إلى أن هذه الألعاب يتم ترويجها على أنها للترفيه، ولكنها تحدث تغييرات في سلوكيات الأطفال مع الوقت.

وتابعت عضو مجلس النواب: «تواصلت مع وزير الاتصالات وجلست مع مسئول في الجهاز القومي للاتصالات، قالوا إن فيه لجنة عن المحتوى العنيف ولو فيه قرار صدر اللجنة هتخاطب الشركات عشان تحجب التطبيقات دي وتمنعها، وفي إبريل 2018 صدر من النائب العام قرار بحجب مواقع الألعاب العنيفة».

من جهته قال شريف عبدالباقي، رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، إن لعبة «فورتنايت» أتاحت لكل شخص يلعبها وضع الخلفيات التي يحبها في اللعبة، لذا فإن ظهور مجسم الكعبة من أجل هدمه قام بتصميمه أحد اللاعبين وهذا ما أكدته الشركة ولا يراه باقي اللاعبين.

وأشار رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية إلى أنه لا يمكن فنيا منع الألعاب الإلكترونية العنيفة، لافتا إلى أن هناك دولا متقدمة جدا في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية، ويجب أن نحتذي بها لأنها متطورة في الجانب التكنولوجي بشكل كبير.