القصة الكاملة لـ حرب شوارع بين ثلاث عائلات بالمحلة.. والأمن يطاردهم

أصدر المستشار عماد سالم المحام العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، أمس الخميس، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثالث المحلة، بضرورة فتح باب التحقيق مع 27 متهما من أبناء ثلاث عائلات ضبطوا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والملوتوف بتهمة البلطجة وإثاره الشغب وترويع حياة المواطنين.

المحام العام بطنطا يحقق مع 27 متهما في مشاجرة بين ثلاث عائلات بعرب الشوافعية

كما وجه المحام العام في تعليماته بضرورة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان حول الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حول الحادث.

وأفادت مصادر أمنية أن سبب الخلافات بين العائلات الثلاث هو الاستيلاء على قطعة أرض مجاورة لمنازلهم السكنية بمنطقة عرب الشوافعية التابعة لحي ثان المحلة.

التفاصيل الكاملة للخلاف على أرض يشعل الفتنة والبلطجة

كانت منطقة عرب الشوافعية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شهدت عصر الأربعاء، اندلاع مشاجرة دامية تحولت إلى حرب شوارع بالسلاح الأبيض وزجاجات المولتوف بين عائلات «طلب» و«السعداوى» و«جاد»، فى منطقة عرب الشوافعية وتم الدفع بقوات الأمن المركزي والمدرعات لإحكام التواجد الشرطي وتأمين حياة المواطنين.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقي اخطارا من العميد هشام نوارة، مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من أهالى عرب الشوافعية باندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين عائلتى طلب والسعداوى مع عائلة جاد، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية تطورت إلى حرب شوارع تبادل الطرفان التراشق بزجاجات المولتوف والحجارة، أسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات.

جهود أمنية لمطاردة المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة

كما باشر اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، والعقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة ومعاونوه، دورهم من خلال تعزيزات أمنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط 27 متهما من الطرفين.

وتكثف قوات الشرطة من جهودها فى ملاحقة باقى المتهمين الهاربين، كما تم السيطرة الأمنية والدفع بقوات الأمن المركزي والمدرعات على المنطقة وفرض كردون أمنى، منعا لحدوث أى تطورات أخرى.

وتم نقل المصابين الى مستشفى العام لتلقى العلاج وانقاذ حياتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .