أم تنعي ابنتها المتوفية بشيخوخة مبكرة: آسفة حبيبتي لم أستطع إنقاذك

توفيت أمس الطفلة الأوكرانية «إيرا خيميتش»،10 سنوات، إثر معاناتها من متلازمة نادرة تسمى «الشيخوخة المبكرة»، حيث نعتها والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في رسالة مؤثرة قالت فيها «أمس توقف قلبها.. أنا آسفة حبيبتي لأنني لم أستطع إنقاذك هذه المرة».

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، فإن هذه الطفلة كانت الوحيدة التي تعاني من هذه المتلازمة في أوكرانيا، وبسبب مرضها النادر لم يكن بإمكان الطفلة اتباع نمط حياة متسم بالنشاط، لكنها حققت خلال حياتها القصيرة نجاحات ملموسة في الرسم، ونظمت عائلتها عدة معارض للوحاتها الفنية.

وكانت الطفلة «إيرا» من الأطفال المعروفين في أوكرانيا بسبب أنشطتها الخيرية ومعارضها الفنية والمشغولات اليدوية التي كانت تنتجها، حيث دعمتها والدتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكانت تنشر عن أنشطتها باستمرار.

وبحسب مصادر طبية فإن الشيخوخة المبكرة أو ما يعرف أيضًا باسم متلازمة «هاتشينسون-جيلفورد»، هو اضطراب وراثي نادر جدًا يتسبب في تقدم عمر الأطفال بسرعة، بدءًا من أول سنتين من حياتهم وتبدأ علامته في الظهور بعد أول عامين في عمر الطفل حيث ينمو ببطئ ويفقد شعره، ويبلغ متوسط أعمار الأطفال المصابين بهذه المتلازمة 13 عاما فقط وأطول عمر عاشه أحدهم وصل لـ20 عاما.